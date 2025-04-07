為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    連3年WHA挺台！盧森堡國會議員團訪台 陳明祺午宴接待

    外交部政務次長陳明祺歡迎盧森堡國會議員薇特（Stéphanie Weydert，左4）率團訪台。（外交部提供）

    外交部政務次長陳明祺歡迎盧森堡國會議員薇特（Stéphanie Weydert，左4）率團訪台。（外交部提供）

    2025/04/07 20:44

    〔記者方瑋立／台北報導〕歐洲盧森堡國會議員訪團近日抵台，外交部政務次長陳明祺今（7）日設午宴歡迎訪團，並對盧森堡國會2022年至今友台動議並連續3年為台灣在世衛大會（WHA）執言表達感謝。

    陳明祺今天設午宴歡迎「盧森堡國會議員團」一行訪台，該訪團成員包括議員薇特（Stéphanie Weydert）、波利多力（Ben Polidori）、布菈茲（Liz Braz）及馬克斯（Ricardo Marques）等人，雙方針對全球地緣政治情勢、印太及台海安全、台灣蓬勃發展的公民社會等議題深入交換意見。

    陳明祺除歡迎盧森堡國會在疫情後首度組團來訪，親自見證台灣社會的多元、活力及民主韌性。他說，台灣位處民主對抗威權的最前線，即使面對未曾間斷的灰色地帶侵擾，台灣依舊堅定守護民主、自由、法治與人權，而我國在2019年成為亞洲第一個通過同婚合法化的國家，即彰顯台灣對於守護所有公民尊嚴及平等權的決心。

    此外，陳明祺感謝盧森堡國會先後在2022年及2024年通過友我動議案，支持台灣有意義參與國際組織，盧國政府也在2022年至2024年連續3年在世界衛生大會（WHA）為台灣執言，實為台灣在拓展國際參與上的堅實夥伴。

    團長薇特表示，這次來訪透過拜會相關政府機關及民間團體，深刻體會台盧共享自由、民主、平等、多元等重要價值，所以在性別平權、家庭與兒童照護等政策理念上高度一致。台灣蓬勃活躍的公民社會力量也令人欽佩，盧森堡應提升與台灣的友好合作，並持續堅定支持台灣參加WHA等有意義的國際參與，使台灣在國際社會上發揮力量與貢獻。

    外交部表示，誠摯歡迎盧森堡國會持續以實際行動支持台灣，期盼未來雙方續就經貿、文化、科技、青年交流與供應鏈韌性等議題深化交流與合作，台灣與盧森堡也將在既有的友好情誼上，共同守護區域和平穩定，創建雙邊繁榮發展。

    外交部政務次長陳明祺午宴盧森堡國會議員訪團。（外交部提供）

    外交部政務次長陳明祺午宴盧森堡國會議員訪團。（外交部提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播