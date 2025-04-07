大罷免遇上高關稅風暴 罷團：2件事無關聯、國會更須強健體質

團體「港湖除銹」1月中在昆陽捷運站收取罷免連署書。（資料照）

2025/04/07 19:27

〔記者何玉華／台北報導〕面對美國對台灣要課徵高關稅的風暴，台北市長蔣萬安與國民黨內幾乎口徑一致表示團結對外，不要再惡鬥，有些甚至直言表示停止惡鬥、停止大罷免，全面救經濟；罷免團體除了認為高關稅與罷免是兩件事以外，更認為不要將公民團體抹綠，罷免不是任何一個政黨說的算，是公民看不下去國民黨、民眾黨混亂國家。

「港湖除銹」團隊表示，罷團有關切到國際關稅的問題，國家在國際上要如何應對關稅，跟藍白立委過去一年在國會毀憲亂政、親中賣台等行徑，而面臨人民要罷免不適任立委的情況，兩者並沒有關聯。罷免連署也持續穩定地進行中，並未受到影響。團隊會持續努力，讓更多民眾開始關心國會狀況，保護我們自己的國家。

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「剷除黑芯」團隊表示，罷免行動是由公民發起，不是任何一個政黨說的算，國民黨卻一直將罷免行動跟民進黨聯結；不管是賴清德還是民進黨，都沒有辦法叫民眾不要停止大罷免。關稅議題跟罷免不適格立委完全是兩件事情，面對嚴峻的經貿挑戰更需要能正常運作的國會，呼籲民眾要繼續支持大罷免，讓台灣有更強健的體質，也請國民黨請停止對公民團體抹綠。

「大安搶搶滾-罷免羅智強」團隊表示，面對川普關稅風暴，需要各政黨共商國是、建立因應共識。然而，朝野建立共識的前提是從國家、產業與人民利益出發。藍白立委才亂砍了國家預算，在爆發關稅風暴的第一時間，卻是以嘲諷、以政治算計力批政府，並沒有從國際經貿變局、台灣國家可支配資源與產業競爭力提出建議解方，反更突顯罷免藍營立委的正當性與必要性。

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