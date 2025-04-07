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    歐日「戰略對話」重申台海和平 外交部致謝：持續捍衛國際秩序

    外交部。（資料照）

    外交部。（資料照）

    2025/04/07 19:14

    〔記者方瑋立／台北報導〕歐盟外交暨安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）與日本外務大臣岩屋毅（Takeshi Iwaya）4日於比利時布魯塞爾舉行第2屆歐日外長戰略對話（EU-Japan Strategic Dialogue），重申台海和平穩定對區域及全球安全與繁榮具戰略重要性，反對任何以武力或脅迫片面改變現狀的行徑。外交部長林佳龍今（7）日對此表達誠摯歡迎與感謝，並強調將持續與所有民主夥伴共同努力，捍衛以規則為基礎的國際秩序、致力守護台海和平。

    卡拉斯與岩屋毅在第2屆歐日外長戰略對話上，重申台海和平穩定對區域及全球安全與繁榮具戰略重要性，反對任何以武力或脅迫片面改變現狀的行徑。

    聲明強調，歐洲與印太地區的安全緊密相繫，雙方同意在七大工業國集團（G7）架構下，針對重大的全球及區域外交政策維持密切協調合作。

    外交部長林佳龍今透過新聞稿，對歐盟及G7成員國等理念相近夥伴持續關切台海與印太整體和平穩定，表達誠摯歡迎與感謝。

    外交部強調，我國將持續與所有民主夥伴共同努力，捍衛以規則為基礎的國際秩序，致力守護台海和平穩定及印太地區的繁榮發展。

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