為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    G7外長聯合聲明關切中國挑釁軍演 林佳龍誠摯感謝

    外交部長林佳龍今（7）日強調台灣將續與民主夥伴合作確保區域及台海的和平穩定。（資料照）

    外交部長林佳龍今（7）日強調台灣將續與民主夥伴合作確保區域及台海的和平穩定。（資料照）

    2025/04/07 18:55

    〔記者方瑋立／台北報導〕中國本（4）月1、2日在台海周邊實施環台軍演，七大工業國集團（G7）外長與歐盟外交暨安全政策高級代表於加東時間6日發表聯合聲明，對中國挑釁行徑深感關切。外交部長林佳龍今（7）日對此表達誠摯感謝，並強調此聲明彰顯維護台海現狀已是國際共識，台灣將續與民主夥伴合作確保區域及台海的和平穩定。

    七大工業國集團（G7）外長與歐盟外交暨安全政策高級代表於加東時間4月6日發表聯合聲明，針對中國挑釁行徑，尤其是近期在台灣周圍進行大規模軍事演習深感關切，並指出這類日益頻繁且有害穩定的活動升高兩岸緊張局勢，並危及全球安全與繁榮。

    聲明強調，維護台海和平穩定符合G7成員與國際社會利益。G7成員反對任何威脅和平與穩定的片面行動，包括武力或脅迫，並持續鼓勵透過建設性的兩岸對話以和平解決問題。

    外交部長林佳龍今透過新聞稿，對G7外長繼3月在加拿大魁北克發布聯合聲明表達對台海和平穩定的支持後，再度以具體行動關切中國近期大規模軍演挑釁，表達誠摯感謝。

    他表示，此舉彰顯維護台海現狀已是國際共識，以及台海和平穩定對全球安全及繁榮不可或缺。

    外交部強調，台灣作為國際社會負責任的一份子，將持續與民主夥伴共同合作，攜手確保區域及台海的和平、穩定與繁榮。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播