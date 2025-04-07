G7外長聯合聲明關切中國挑釁軍演 林佳龍誠摯感謝

外交部長林佳龍今（7）日強調台灣將續與民主夥伴合作確保區域及台海的和平穩定。（資料照）

2025/04/07 18:55

〔記者方瑋立／台北報導〕中國本（4）月1、2日在台海周邊實施環台軍演，七大工業國集團（G7）外長與歐盟外交暨安全政策高級代表於加東時間6日發表聯合聲明，對中國挑釁行徑深感關切。外交部長林佳龍今（7）日對此表達誠摯感謝，並強調此聲明彰顯維護台海現狀已是國際共識，台灣將續與民主夥伴合作確保區域及台海的和平穩定。

七大工業國集團（G7）外長與歐盟外交暨安全政策高級代表於加東時間4月6日發表聯合聲明，針對中國挑釁行徑，尤其是近期在台灣周圍進行大規模軍事演習深感關切，並指出這類日益頻繁且有害穩定的活動升高兩岸緊張局勢，並危及全球安全與繁榮。

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聲明強調，維護台海和平穩定符合G7成員與國際社會利益。G7成員反對任何威脅和平與穩定的片面行動，包括武力或脅迫，並持續鼓勵透過建設性的兩岸對話以和平解決問題。

外交部長林佳龍今透過新聞稿，對G7外長繼3月在加拿大魁北克發布聯合聲明表達對台海和平穩定的支持後，再度以具體行動關切中國近期大規模軍演挑釁，表達誠摯感謝。

他表示，此舉彰顯維護台海現狀已是國際共識，以及台海和平穩定對全球安全及繁榮不可或缺。

外交部強調，台灣作為國際社會負責任的一份子，將持續與民主夥伴共同合作，攜手確保區域及台海的和平、穩定與繁榮。

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