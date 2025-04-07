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    藍白藉美國提高關稅「情勒」大罷免 中六罷團加碼辦60場連署

    美國提關稅「情勒」大罷免，中六罷團喊「罷免不能停」加碼辦60場連署。（中六罷團提供）

    美國提關稅「情勒」大罷免，中六罷團喊「罷免不能停」加碼辦60場連署。（中六罷團提供）

    2025/04/07 18:48

    〔記者蘇孟娟、蘇金鳳／台中報導〕大罷免二階連署倒數計時，遇美國宣佈對等關稅，有鑑於國民黨及民眾黨藉題發揮「情勒」喊話停大罷免，中六選區這週加碼設攤場次從原來每週40場提高到60場，盼讓民眾持續關注罷免不能停，一舉衝過二階連署門檻，下架不適任立委。

    美國宣佈調高台灣關稅，引發全國關注，中六罷團指出，藍白近來藉機大肆宣傳影響，還意圖指大罷免亂國，「情勒」應停大罷免，甚至國民黨團總召傅崐萁號稱之前刪凍預算是「幫政府節省了1439億」，正好可以做為第一波因應關稅戰為產業界救命資源。

    中六罷團質疑，被藍白凍刪的預算目前尚未解凍，將如何挪作他用，這種混淆視聽的說詞，根本只為動搖民眾，更是藍委為自救脫離被罷免的危機下的託詞。

    中六罷團指出，之前清明連假雖好不容易催出返鄉人潮填罷免連署，但距離二階門檻尚有段距離，為不讓民眾被藍白操作美國關稅議題轉移關注焦點，中六選區這週加碼設攤場次，由原來每週40場提高到60場，盼讓民眾持續關注罷免不能停，盼衝過二階連署門檻，下架不適任立委。

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