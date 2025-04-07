傅崐萁要台積電赴美先到立院報告 郭國文：炒股犯憑啥質詢護國神山？

傅崐萁要求台積電未來赴美投資必須要到立法院報告。（資料照）

2025/04/07 18:44

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普對全球祭出關稅重拳，其中台灣被課徵32%關稅，國內產業面臨重大挑戰，藍營出現不少政府應該強硬反制的聲音。國民黨立院黨團總召傅崐萁今天（7日）竟要求，台積電未來赴美投資必須要到立法院報告並備詢。民進黨立委郭國文忍不住譏諷：「憑什麼要一個護國神山的董事長來接受你這位炒股犯質詢？」

川普對台課徵32%關稅的消息曝光後，國民黨隨即跳出來重提先前台積電宣布擴大對美投資一事，批評政府「雙手奉送」台積電給美國想要討好川普政府，結果還是被課了32%重稅，好處全被美國拿去，台灣換得的卻是其他產業將面臨巨大衝擊。國民黨今天下午召開記者會時，傅崐萁就宣稱，守住台灣人民最後的一口氣，要求台積電或聯電未來赴美投資，必須要先到立法院報告。

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對此，郭國文今下午在臉書發文：「一個快被罷免的炒股犯，竟然要台積電、聯電必須到國會質詢！傅崐萁的國會擴權法案被宣告違憲後，還死不認錯，活在過去，繼續要求民間企業來立法院備詢。根據《憲法》第67條，立法院委員會得邀請社會人士來備詢，這代表你可以邀請他，但他也可以不來，沒有什麼『必須』來質詢。」

他接著直言，「傅崐萁可別忘了，罷免你已經成為跨黨派、跨陣營政治人物共同呼喊的議題，什麼守住最後一口氣，你今天會面臨大罷免危機，不就是因為意圖掐死台灣民主，危害台灣主權嗎？台積電、聯電要赴美投資，都要經過投審會審查同意，有什麼問題，你傅崐萁可以質詢投審會，憑什麼要一個護國神山的董事長來接受你這位炒股犯質詢？」

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