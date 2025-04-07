朝野共商國是 卓榮泰盼給行政團隊多點時間觀察股市變化

對於在野黨希望行政院長卓榮泰到立法院進行專案報告，卓揆當場同意，時間上尊重黨團協商安排，但希望朝野各黨團可以讓行政團隊有多一點時間能夠觀察股市變化，才能夠做出最好的因應。 （記者鍾麗華攝）

2025/04/07 18:10

〔記者鍾麗華／台北報導〕面對美國總統川普對台祭出32％重稅，行政院長卓榮泰今（7）日下午2時邀請立院朝野黨團共商國是，整場會議約2小時15分鐘。對於在野黨希望卓揆到立法院進行專案報告，卓揆當場同意，時間上尊重黨團協商安排，但希望朝野各黨團可以讓行政團隊有多一點時間能夠觀察股市變化，才能夠做出最好的因應。

與會人士透露，民眾黨總召黃國昌在會中一開始發言就先提到政院提供的會議資料過於簡略，沒有產業衝擊影響評估，希望行政院卓榮泰院長能夠到立法院進行專案報告，卓揆當場同意，也強調時間上尊重黨團協商安排，但希望朝野各黨團可以讓行政團隊有多一點時間能夠觀察股市變化，才能夠做出最好的因應。

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該名人士指出，行政院副院長鄭麗君也在會議結束前強調，行政院所提供的資訊並未過於簡略，行政院4月4日記者會，各部會即詳細說明各產業適用關稅的情形並分析產業衝擊影響評估，因此當天記者會進行超過一個半小時，準備相當充分。

與會人士也指出，4日記者會各部會的簡報資料都在行政院網站能夠找到，其中經濟部的簡報也有數頁說明個別產業影響評估，黃國昌可以作為參考。

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