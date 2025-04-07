為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    藍營籲停止罷免共抗關稅 「罷洪」領銜人：兩回事勿混為一談

    公民團體「罷洪刻不容楷」領銜人方柏翔表示，罷免與關稅是兩回事，不應混為一談，關稅應由政府與美方進行外交談判與處理，而罷免行動則是基於民眾不滿國民黨在立法院的作為。（記者羅國嘉攝）

    公民團體「罷洪刻不容楷」領銜人方柏翔表示，罷免與關稅是兩回事，不應混為一談，關稅應由政府與美方進行外交談判與處理，而罷免行動則是基於民眾不滿國民黨在立法院的作為。（記者羅國嘉攝）

    2025/04/07 18:14

    〔記者羅國嘉／新北報導〕美國對台灣課徵32％關稅，然而，國民黨認為此刻執政者應停止政治內鬥，應理性應對、不要再搞鬥爭，台灣不同意惡意的罷免，應團結民眾一起挺過難關。對此，公民團體「罷洪刻不容楷」領銜人方柏翔反批，「這是兩回事，不應混為一談」，關稅應由政府與美方進行外交談判與處理，而罷免行動則是基於民眾不滿國民黨在立法院的作為。

    針對美對台課徵的高關稅，國民黨今天上午召開記者會建議政府應主動出擊，搭配對美的讓利談判，及更優惠的貿易協定，並承諾降低匯率操縱，換取美國調降對台關稅。並呼籲政府應理性應對，不要再搞鬥爭與甩鍋，也呼籲全民一起用行動來告訴執政黨，台灣不能再惡鬥，台灣不同意惡意的罷免。

    對於國民黨立場，方柏翔指出，關稅問題應該交由政府處理，而罷免的原因則源於國民黨在立法院的表現不符合民眾期望，尤其是國民黨與中國的密切關係，這些都是民眾反感的原因。所以儘管目前的關稅問題讓不少民眾感到關切，但這不會影響到罷免的進程。罷免運動主要針對的是不符合民意的立法委員，而非單純的經濟政策問題。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播