藍營籲停止罷免共抗關稅 「罷洪」領銜人：兩回事勿混為一談

公民團體「罷洪刻不容楷」領銜人方柏翔表示，罷免與關稅是兩回事，不應混為一談，關稅應由政府與美方進行外交談判與處理，而罷免行動則是基於民眾不滿國民黨在立法院的作為。（記者羅國嘉攝）

2025/04/07 18:14

〔記者羅國嘉／新北報導〕美國對台灣課徵32％關稅，然而，國民黨認為此刻執政者應停止政治內鬥，應理性應對、不要再搞鬥爭，台灣不同意惡意的罷免，應團結民眾一起挺過難關。對此，公民團體「罷洪刻不容楷」領銜人方柏翔反批，「這是兩回事，不應混為一談」，關稅應由政府與美方進行外交談判與處理，而罷免行動則是基於民眾不滿國民黨在立法院的作為。

針對美對台課徵的高關稅，國民黨今天上午召開記者會建議政府應主動出擊，搭配對美的讓利談判，及更優惠的貿易協定，並承諾降低匯率操縱，換取美國調降對台關稅。並呼籲政府應理性應對，不要再搞鬥爭與甩鍋，也呼籲全民一起用行動來告訴執政黨，台灣不能再惡鬥，台灣不同意惡意的罷免。

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對於國民黨立場，方柏翔指出，關稅問題應該交由政府處理，而罷免的原因則源於國民黨在立法院的表現不符合民眾期望，尤其是國民黨與中國的密切關係，這些都是民眾反感的原因。所以儘管目前的關稅問題讓不少民眾感到關切，但這不會影響到罷免的進程。罷免運動主要針對的是不符合民意的立法委員，而非單純的經濟政策問題。

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