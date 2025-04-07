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    惡劣！假冒志工、偷空白連署書阻撓罷免 雙和罷團：不會退縮

    雙和罷團衝刺第二階段連署，卻接連遇到假冒志工連署、兩冊空白連署書遭竊等事件，強調不退縮。示意圖。 （記者陳奕劭攝）

    雙和罷團衝刺第二階段連署，卻接連遇到假冒志工連署、兩冊空白連署書遭竊等事件，強調不退縮。示意圖。 （記者陳奕劭攝）

    2025/04/07 18:02

    〔記者陳奕劭／新北報導〕全台多達35名國民黨籍立委遭到罷免，發起罷免國民黨籍新北市中和區立委張智倫、永和區立委林德福的團體「倫刪立舒」、「無獻清林」（雙和罷團）正積極衝刺第二階段連署，卻接連遇到假冒志工連署、兩冊空白連署書遭竊等事件。罷團強調，他們不會退縮，為自由台灣奮戰到底。

    雙和罷團聲明表示，近期接獲鄉親回報指出有不肖人士假借罷免團隊志工，至活動地點附近收取連署書，呼籲民眾注意，罷團志工一律穿著背心、配戴志工證且標明志工名稱。請勿將連署書交給不明人士，以防個資外流。

    近日流言指出，「雙和罷團連署書流至里長辦公室」，雙和罷團回應，這是錯假消息，罷團志工未與任何里長合作，且皆簽署保密協議，資料層級管理嚴密、資料不會流出，勿聽信外界謠言，以免受騙。

    雙和罷團友善店家「小小書房」近日發生兩冊空白連署書遭竊，決定報警處理。公民團體「無獻清林」回應，在民主自由的台灣，很難想像有一群人正無所不用其極地阻撓公民行使罷免權，他們依舊不退縮，為自由台灣奮戰到底。

    雙和罷團友善店家「小小書房」近日發生兩冊空白連署書遭竊，決定報警處理。（記者陳奕劭翻攝）

    雙和罷團友善店家「小小書房」近日發生兩冊空白連署書遭竊，決定報警處理。（記者陳奕劭翻攝）

    雙和罷團接連遇到不肖人士假冒收連署書，個資外流等事件，發官方聲明闢謠。（翻攝自臉書「無獻清林 - 永和罷免林德福 」）

    雙和罷團接連遇到不肖人士假冒收連署書，個資外流等事件，發官方聲明闢謠。（翻攝自臉書「無獻清林 - 永和罷免林德福 」）

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