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    傅崐萁稱砍千億預算可當關稅衝擊救命錢 許淑華破解話術揭事實！

    傅崐萁宣稱今年中央政府總預算被刪減1400多億，政府可以用這筆錢當作振興方案的基礎。（資料照）

    傅崐萁宣稱今年中央政府總預算被刪減1400多億，政府可以用這筆錢當作振興方案的基礎。（資料照）

    2025/04/07 20:16

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普對全球祭出關稅重拳，其中台灣被課徵32%關稅，國內產業面臨巨大衝擊。國民黨立院黨團總召傅崐萁今天（7日）宣稱，今年中央政府總預算被刪減1400多億，政府可以用這筆錢當作振興方案的基礎。對此，民進黨台北市議員許淑華跳出來拆解話術，痛批傅崐萁又在造謠！

    藍白今年1月底聯手大幅濫刪、濫凍中央政府總預算，癱瘓不少部會運作，引爆民怨。沒想到此時台灣面臨美國新關稅衝擊之際，傅崐萁宣稱今年總預算刪減1439億元，是在野將「不必要的浪費」節約下來，現在正好可以以這個為基礎「還錢於民」，用來做第一波的產業振興，成為挽救國內企業的救命錢。

    對此，許淑華今下午在臉書發文怒批，「傅崐萁是打壓產業、癱瘓總預算的元兇，現在還想狡辯？本次川普公佈新制關稅，對全球經濟造成巨大動蕩，台灣身為世界產業鏈中重要的一份子，也面臨全新的挑戰。偏偏就是這種重要時刻，還是有人想扯台灣後腿！」

    「首先是傅崐萁，宣稱『刪掉的預算』可以挪用來補貼產業。事實上，總預算案凍刪的經費，就算申請解凍，都要經歷一連串行政程序，且由立院發起，更不用說被刪項目，刪了，就是本年度不能再運用！法律也不允許預算科目之間隨意挪用！而且被藍白立委胡亂凍刪的預算裡，其實包含本該用於輔導產業轉型、協助中小企業升級、補貼微型企業的相關計畫。傅崐萁的把戲，就是先把重要產業預算破壞掉，再來宣稱要幫忙。」

    她接著說：「至於黃國昌，他今天提出的建議，是要求總統國是會議『開直播』。果然，在他的觀念裡面，開直播、有流量，比什麼都重要。說實話，他們兩人領導的國會多數，才是台灣產業走向國際的最大絆腳石！」

    最後許淑華表示，「今天股市開盤，相信大家都很有感受。台灣人要團結，要共同打拚，而最重要的第一個步驟，就是先罷免不適任、分化台灣的立委，重新還給台灣一個正常的國會！」

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