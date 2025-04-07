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    美國提高關稅衝擊大 盧秀燕喊話不分藍綠白支持賴總統、卓院長

    盧秀燕喊話不分藍綠白支持賴總統、卓院長。（記者蘇孟娟攝）

    盧秀燕喊話不分藍綠白支持賴總統、卓院長。（記者蘇孟娟攝）

    2025/04/07 17:28

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕美國宣佈實施對等關稅，對台關稅開徵提昇為32%，台中市長盧秀燕指出，已收到廠商反映出現訂單被棄單等影響，未來恐有縮小規模等衝擊，她說，總統賴清德及行政院長卓榮泰已提出880億支持方案，她認為有其必要，「強烈呼籲大家支持賴總統及卓院長」，立院不分藍綠白儘速通過880億預算，讓政府有工具協助受影響廠商。

    盧秀燕指出，美國宣佈實施對等關稅，對台提高關稅後，主要影響行業包括機械工業、工具機、手工具、自行車等，均被課徵32%，這些行業均在台中或中部研發生產，對台中影響尤其重大，她在清明連假期間已接獲不少廠商反映，美方買家出現連鎖反應，包括已生產好的東西，但美方買家要求暫不出貨、或暫停生產，甚至要求須幫忙負擔關稅增加的成本，有的甚至直接棄單，各廠商受影響情形不一。

    盧秀燕說，今早台中市緊急邀請台中市產業公協會代表進行企業座談，主動掌握業者受衝擊情形，針對賴總統與卓院長已提出880億支持方案，穩定產業發展及國家經濟，雖然有些廠商認為只能救急「杯水車薪」，但她仍認為有其必要，她要強烈呼籲大家支持賴總統及卓院長，立法院應不分藍綠白儘速通過880億預算，讓政府有工具協助受影響廠商。

    此外，因有廠商可能受到被斷單、棄單影響，因不少中小型企業資金本來就很緊繃，受此影響可能資金週轉不靈甚至倒閉，因政府跟美國談判需要時間，快則數月、慢則半年以上，談判期間應協助企業度過難關，她另強烈呼籲政府在一定時間內不抽銀根，以免讓受影響企業雪上加霜。

    盧秀燕另說，台中市府會在一周內調查產業界受影響情況以利對症下藥，也已展開研擬勞工扶助方案，因應未來可能出現的無薪假或資遺；另研擬提高廠商到國外開拓市場的補助，助業者拓展美國以外市場分散風險。

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