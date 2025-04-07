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    首頁　>　政治

    美高關稅重創台產業！台南藍軍要求賴政府減稅和補助

    南市議會國民黨團批評美國高關稅，民進黨卻還在搞罷免。（記者蔡文居攝）

    南市議會國民黨團批評美國高關稅，民進黨卻還在搞罷免。（記者蔡文居攝）

    2025/04/07 17:50

    〔記者蔡文居／台南報導〕針對美國總統川普提高對台關稅32%一事，南市議會國民黨團今天召開記者會，批評美國高關稅，民進黨卻「高官睡」還在搞罷免，要求民進黨下台。南市民進黨團反批國民黨借國際問題來模糊焦點，其行徑都一再顯示出國民黨就是台灣此時的「內憂外患」，請台南市民務必擦亮雙眼。

    南市議會國民黨團記長林燕祝、市議員盧崑福、蔡宗豪今天與準備投入議員選舉的李佳蓉、歐政豪一起召開記者會，痛批賴清德政府，「美國高關稅、台灣高官睡、騙你安心睡」。國民黨團表示，現在立法院民進黨沒有過半，沒想到賴清德總統上任不到一年就跟著立法院對著幹，行政院提覆議、釋憲、大罷免，所有作為都跟著主流民意作對。

    國民黨團指出，看看今天台股一開盤狂跌2068點，台積電跌停，要求賴政府立即針對受高關稅產業，進行減稅和補助，稅制調整和產業轉型刻不容緩。

    民進黨團則表示，民黨不要借用國際問題來模糊焦點，川普所提出的關稅問題是對全球各國造成影響，美國人口普查局更將台灣以獨立國家的形式，與中國分開處理，列出貿易逆差的排名，顯示川普的政策並非針對台灣，而是全球性的情勢。

    民進黨團指出，國民黨議員只要看到台灣遇到國際問題，就會跳出來批評政府、唱衰台灣，但遇到中國對台灣的惡劣行徑時，就無聲無息，這樣親中的行為實在令人唾棄。

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