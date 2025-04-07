61政黨政治獻金專戶廢止 內政部：民眾捐贈應確認

內政部提醒，有61個開立政治獻金專戶的政黨因喪失政黨資格或政黨自行申請廢止，呼籲民眾捐贈政治獻金時，應確認政黨專戶開立情形。（資料照）

2025/04/07 16:51

〔記者林哲遠／台北報導〕內政部今日提醒，今年有75個政黨依法應於5月底前完成去年度財務申報，其中有開立政治獻金專戶之政黨，應於財報中記載政治獻金收入、支出金額，相關收支細目並由監察院公開於「政治獻金公開查閱平台」；此外，有61個開立政治獻金專戶的政黨因喪失政黨資格或政黨自行申請廢止，呼籲民眾捐贈政治獻金時，應確認政黨專戶開立情形。

內政部表示，依政治獻金法規定，政黨應於金融機構開立專戶，並經監察院許可後始得收受政治獻金。經監察院許可開立專戶之政黨，如因違反政黨法規定經廢止備案或自行解散，而喪失政黨資格，內政部均會通知監察院辦理廢止專戶許可。

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內政部說明，過去經內政部備案而後自行解散或廢止備案之政黨共計315個，其中曾開立政治獻金專戶之政黨計有61個等專戶有因喪失政黨資格，或政黨自行申請，而經監察院廢止許可，故內政部特別提醒民眾，於捐贈前應留意政黨之政治獻金專戶存續情形，詳情可至監察院「陽光法令主題網－政治獻金專戶公告資料」查詢。

此外，近期已有政黨成員因涉違反國安案件，由檢調起訴在案，其中並有政黨經內政部政黨審議會決議向憲法法庭聲請違憲解散之情形，如中華統一促進黨及復康聯盟黨等政黨。呼籲民眾，捐贈政治獻金前應留意政黨運作狀況，俾使相關捐贈費用供合法守規的政黨維持黨務運作，以利永續、正向的政黨政治發展。

內政部補充，為確保政黨的財務公開透明，依據政黨法規定，政黨應於每年5月31日前，製作上一年度的財產及財務狀況決算書表，並委託會計師查核簽證後報送內政部；內政部受理彙整政黨財報後，會將財務報告公開於網路上，讓民眾瞭解政黨財務運用情形。

已自行解散、廢止備案61個政黨包含，農民黨、建國黨、中山黨、全民忠義黨、保護台灣大聯盟、台灣建國聯盟、台灣黨、台灣生活黨、黨外團結聯盟、客家黨、台灣新客家黨、台灣農民黨、第三社會黨、大道慈悲濟世黨、台灣人權聯盟、大愛憲改、台灣民主共和黨、世界和平中立黨、世界勞工黨、福爾摩沙法理建國黨、全民生活政策黨、台灣民意黨、聖域真明黨、健保免費、台灣民族黨、教科文預算保障e聯盟、臺灣建國黨、民主社會福利建國黨、明月聯盟、中華新住民黨、中華民國臺灣三○○年憲政革命行動黨、中華團結聯盟、豪黨、平和黨、中華文化民主黨、軍公教聯盟黨、樹黨、幸福勞工黨、民國黨、自由台灣黨、台灣獨立黨、社會福利黨、綠黨社會民主黨聯盟、我們自己的黨、信心希望聯盟、全民參政大聯盟、台灣君民黨、中華復興黨、金門高粱黨、華裔和合黨、民生公益、宗教聯盟、中華民族統一黨、國會政黨聯盟、安定力量、一邊一國行動黨、台灣維新、商工統一促進會、金色力量黨、中國庶民黨、軒轅黨。

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