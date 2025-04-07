宜蘭青年交流中心提供6大項服務 成為青年創夢圓夢基地

宜蘭青年交流中心，提供免費場地借用等6大項服務，歷經10餘年努力，已成為宜蘭青年創夢、圓夢基地。（宜蘭縣政府提供）

2025/04/07 16:56

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣政府成立青年交流中心，提供免費場地借用、創意活動策展、創業輔導諮詢、職涯發展講座、青年培力講座、促進多元交流等6大項服務，歷經10餘年努力，已成為宜蘭青年創夢、圓夢基地，歡迎青年朋友多加利用，洽詢電話03-9359337轉分機9服務。

宜蘭青年交流中心提供青年朋友會議、交流、表演、策展的免費場域，同時不定期辦理各項青年創業諮詢、輔導及課程，並安排青年職涯適性探索、職人分享、名人講座、蘭人聚等多樣化服務內容；103年年在宜蘭行口設立，109年搬遷到羅東文化工場。

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在免費場地借用部分，有近60坪寬敞、開放的空間，提供投影、音響、65吋移動式電視等完整設備，設有講座區、展演舞台等多元使用功能；同時，看見青年需求，持續更新服務，於113年增設練舞鏡，青年朋友可享免費使用多種空間及數位設備，打造宜蘭青年盡情發揮的舞台。

創意活動策展，縣府結合青年創業者，接連於112至113年辦理「宜蘭青創品牌聯名展」，邀集42家宜蘭青創品牌，展出共120天，並結合青年交流中心主辦的「蘭人聚」交流課程，邀請參展品牌分享創業經驗。

創業輔導諮詢，宜蘭青年交流中心串聯43家青創夥伴，設有專人諮詢及40位專業業師輔導，並提供職能培力、創業工作坊、創業者交流及名人講座等多元創業服務，累計已辦理368場次，計9214人次參與，全力支持青年創業做頭家。

職涯發展講座，交流中心與勞動部羅東就業中心規劃合作，由取得國際專業GCDF（全球職涯發展師）證照的諮詢師提供一對一、完全免費的職涯諮詢服務，諮詢內容包含個人資源與能力盤點、自我興趣與價值觀探索、履歷健診與面試演練等。

青年培力講座，宜蘭青年交流中心以「蘭人聚」為名，辦理兼具創意、娛樂，啟發青年的多樣化講座，及手作體驗課程，主題包含街舞律動、解謎遊戲、鼓擊、植物造紙等體驗。

同時為促進多元交流，暑假招募青年返鄉，培訓青年化身記者「用我的鏡頭，說故鄉事」，實地走訪宜蘭，認識在地，以青年視角呈現宜蘭「尚青」的人物故事。

縣府表示，更多有關青年服務資訊，可瀏覽「宜蘭縣政府青年事務科」官方臉書及「宜蘭青年交流中心」官方網站。

宜蘭青年交流中心，提供免費場地借用等6大項服務，歷經10餘年努力，已成為宜蘭青年創夢、圓夢基地。（宜蘭縣政府提供）

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