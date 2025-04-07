對等關稅風暴 朱立倫：「國難當頭」補助應提高至2000億

國民黨主席朱立倫認為，台灣正面臨國難，希望盡速協商至關稅10％，否則中小企業無法承受衝擊。（記者陳奕劭攝）

2025/04/07 16:54

〔記者陳奕劭／新北報導〕美國課徵台灣32％對等關稅，嚴重衝擊台灣經濟。對此，國民黨主席朱立倫今天（7日）回應，此時正面臨「國難」，希望盡速協商至關稅10％，否則中小企業無法承受衝擊。他指出，目前補助只有880億元太少，應擴增到至少2000億元才能有幫助。

朱立倫表示，現在有如日本首相石破茂說的「國難」，朝野一定會共同參與，希望一定要盡快協商完成至關稅10％，否則中小企業無法承受這樣的衝擊，目前政府針對中小企業的補助僅有880億元，距離目標差距太遠，建議動用2025年前被刪除的1400億總預算用於輔導中小型弱勢企業，5300億元的超徵稅收也可以拿出一部分，應至少擴增至2000億元以上規模才能有所幫助。

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朱立倫指出，大家已經看到股市的成果，整個台灣的全球產業都會受到很大的衝擊，這個時候希望賴清德總統拿出最高的智慧，大家一起坐下來，共同解決問題，國民黨希望不管中央、地方，大家一起努力。

民進黨立委何欣純建議由前總統蔡英文擔任談判小組召集人，朱立倫說，現階段對台灣有利的人選都不應排除，但政府不應過早透露更多底牌，首先讓台積電赴美投資，又提出加碼採購美國武器與天然氣，如今面對32％的關稅該如何談判？這是談判過程重大失誤。他批評，賴清德「不採對抗方式」，僅投資、採購美國作為回應，難道投資與採購到貿易赤字歸零為止嗎？

朱立倫說，此時談判更應團結集思廣益，許多具談判經驗的高手應共同投入，為台灣尋求最有利的出路。

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