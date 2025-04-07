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    美國關稅風暴 謝國樑：基北北桃4首長9日會商

    面臨美國宣布對台課徵32％對等關稅，基隆市長謝國樑今天（7日）受訪時指出，市政府8日會先與工業區廠商座談，了解廠商面臨的問題，基北北桃4市最快在9日開會討論，幕僚現正積極作業中。 （記者俞肇福攝）

    面臨美國宣布對台課徵32％對等關稅，基隆市長謝國樑今天（7日）受訪時指出，市政府8日會先與工業區廠商座談，了解廠商面臨的問題，基北北桃4市最快在9日開會討論，幕僚現正積極作業中。 （記者俞肇福攝）

    2025/04/07 16:29

    〔記者俞肇福／基隆報導〕面臨美國宣布對台課徵32％對等關稅，基隆市長謝國樑今天（7日）受訪時指出，市政府8日會先與工業區廠商座談，了解廠商面臨的問題，基北北桃4市最快在9日開會討論，幕僚現正積極作業中。

    謝國樑受訪表示，市府8日會與大武崙工業區及及六堵科技園區廠商座談，先聆聽基隆市各行業的困境，面對美國對台課徵32％對等關稅可能碰到的問題，其次則是要把問題蒐集後與立委討論擬出建議，至於具體協助廠商作法，還是要與業者座談後才能更清楚。

    謝國樑指出，據他了解，基隆市有精密工業廠商，產品都是外銷美國，受到非常大的衝擊影響，但各行各業情況不一，還是要傾聽廠商意見。

    至於行政院將針對農工產業推出新台幣880億元協助方案，他覺得是正確方向，大家應該一起討論，解決這次碰到的困難。

    至於台股開盤面臨龐大賣壓宣洩，謝國樑表示，這是針對國際股市這幾天反應的補跌，這波跌勢是否已經結束還很難說，後續端看政府是否提出更多補助或援助措施，他還是希望政府能針對這次問題，與各縣市政府齊心努力，朝野攜手解決更多的困難。

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