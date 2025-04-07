鄭南榕「獄中日記」原稿捐國史館 葉菊蘭警示中國威脅：不願再見天羅地網監控

《鄭南榕獄中日記》新書發表座談會暨史料捐贈儀式，會中鄭南榕基金會董事長鄭竹梅（左）、鄭南榕基金會終身志工葉菊蘭（中）與國史館館長陳儀深（右）合影。（記者王藝菘攝）

2025/04/07 16:01

〔記者陳昀／台北報導〕今天是4月7日言論自由日、鄭南榕殉道36週年，鄭南榕遺孀葉菊蘭、女兒鄭竹梅今將鄭「獄中日記」的原稿等史料捐贈給國史館。葉菊蘭表示，她和鄭南榕曾受到天羅地網的監控，即使現在所有心酸都已過去，但台灣的民主還是很脆弱，她不願再看到天羅地網的監控、言論自由受到箝制，希望大家共同思考，鄭南榕留下什麼，我們如何制止中國威脅，自己決定未來的路？

國史館今舉行「鄭南榕獄中日記」新書發表座談會暨史料捐贈儀式，鄭南榕基金會董事長鄭竹梅、終身志工葉菊蘭與會。葉菊蘭致詞時回憶，過去她一邊上班，一邊想辦法每週到台北看守所送菜、告訴鄭南榕外界資訊，鄭透過這些資訊思考雜誌社的方向，也不忘台灣的整體未來，他們當時受到天羅地網的監控，即使現在所有心酸都已過去，但台灣的民主「坦白說還是蠻脆弱的」，鄭捍衛的言論自由，至今仍有許多人用不同的方式各自解讀。

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葉菊蘭說，鄭南榕曾談過「在威權統治下，自由是什麼？追求什麼？」我們已經有100%言論自由，可是我們是不是隨時會失去這樣的空間？她非常不願意看到下一代走回過去那個時代，不願再看到天羅地網的監控、言論自由受到箝制，面對中國威脅時，我們要怎麼制止？如何觀看鄭南榕時代，自己決定走向未來的路？

葉菊蘭表示，人生本來就有離開的一天，但我們要留下什麼給下一代？希望大家也能從鄭南榕的日記共同思考，鄭南榕留下什麼、帶給我們什麼。歷史一直往前走，決定將鄭南榕史料捐給國家時，內心有很多感受，但走過36年來每個階段都對鄭南榕有不同的詮釋，這份資料就留給台灣人民跟後代去思考。

鄭竹梅形容，至今她還是「心痛地捨不得」，這份資料36年來都沒有動過，但她認為是時候走向下個階段，台灣作為一個國家，要如何記憶鄭南榕？台灣還在走向正常國家的路上，希望透過捐贈史料，更完整地讓公眾及台灣人民使用，進而了解要如何記憶鄭南榕及那個時代，未來一、兩年可能還是會持續盤點詮釋。

鄭竹梅說，做出捐贈史料的決定，是因為單靠她或基金會的力量，沒辦法完整理解這個時代，需要更多專業研究者，來理解台灣的過去，這是對國家及社會的提問，每年該如何記憶鄭南榕？台灣作為一個國家如何走下去？如何看待民主化的過程？我們要走向什麼樣的未來？「鄭南榕自焚的決定，不是因為仇恨，是因為對台灣的愛，對下一代的愛。希望大家帶著這一份愛往前進。」

《鄭南榕獄中日記》新書發表座談會暨史料捐贈儀式，會中鄭南榕基金會董事長鄭竹梅（左）捐贈史料給國史館館長陳儀深（右）。（記者王藝菘攝）

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