屏東縣、德拉瓦郡簽署姊妹縣 開啟台美地方合作新篇章

屏東縣長周春米與美國賓夕法尼亞州德拉瓦郡議會主席莫妮卡·泰勒博士（Dr. Monica Taylor）正式簽署姊妹縣協定，由美國在台協會高雄分處長張子霖（右）見證。（記者葉永騫攝）

2025/04/07 15:57

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣長周春米今天與美國賓夕法尼亞州德拉瓦郡議會主席莫妮卡·泰勒博士（Dr. Monica Taylor）正式簽署姊妹縣協定，由美國在台協會高雄分處長張子霖見證，未來雙方將加強教育、公共衛生、綠色經濟、科技創新等各方面，開啟台美地方合作新篇章，為屏東縣拓展城市外交的一大重要進展。

屏東縣與德拉瓦郡簽署姊妹縣，起緣於教育部環境教育政策推動專案計畫主持人許毅璿教授的協助，去年7月縣府團隊和德拉瓦郡即透過視訊會議交流，今天正式簽署締結為姊妹縣，雙方也互贈禮物，周春米致贈屏東城市杯、巧克力、原住民皮雕工藝等在地特色產品，莫妮卡·泰勒郡長則回贈印有「Delco」的布旗、杯子、車牌等。

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周春米縣長表示，屏東縣與德拉瓦郡雖然位處太平洋的兩端，但許多理念相似，締結姊妹縣，是台美地方外交的重大突破，德拉瓦郡位於賓州東南部，毗鄰美國第六大人口城市費城，靠近華盛頓和紐約等重要的城市和交通樞紐，目前人口約57萬多人，積極推動零廢棄、交通減碳、社區健康發展等，希望雙方能交流這些寶貴經驗，推動城市永續發展。

莫妮卡·泰勒郡長則指出，此次簽署姊妹縣除了促進雙方更深入的合作外， 也為了共同的願景聚集在一起，希望為所有人創造更永續、健康的未來。

這次德拉瓦郡代表團訪問，將在屏東停留5天，參訪屏東縣民公園、農業物產館、王船文化館、禮納里部落公衛設施等。

屏東縣與美國德拉瓦郡簽署成為姊妹縣，隨即舉辦論壇會議。（記者葉永騫攝）

屏東縣與美國德拉郡簽署成為姊妹縣，開啟台美合作新篇章。（記者葉永騫攝）

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