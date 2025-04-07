台灣基進大罷免三輪餐車亮相 穿梭台北巷弄衝刺二階連署

台灣基進黨主席王興煥駕駛大罷免行動三輪車入場。（記者王藝菘攝）

2025/04/07 15:53

〔記者方瑋立／台北報導〕全台大罷免二階連署衝刺中！台灣基進今（7）日與台派社團代表在西門町6號出口外廣場舉行記者會，推出「大罷免行動三輪車」，配有行動印表機可以列印罷免全台藍委35選區及新竹市長高虹安連署書，將穿梭台北大街小巷巡迴收件，「只要有人想要簽，我們就會到」。

基進黨今天邀請台灣基督長老教會牧師陳明輝、台灣原住民族青年公共參與協會理事長 Savungaz Valincinan、台語文化工作者陳鷺及「山海公民拆樑行動」發言人李晏蓉一同為三輪餐車改裝的「大罷免行動三輪車」亮相助講，開場由台灣基進黨主席王興煥駕駛餐車穿越西門町著名地標「6號彩虹」入場，不過，在記者會開始前，就有民眾在旁等候簽署連署書，為免久待，基進黨志工同步接待協助，同步開始連署。

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王興煥表示，4月7日為鄭南榕殉道的言論自由紀念日，而捍衛言論自由必須守護國家安全，而當前國會中親中勢力已成國家生存威脅。他說，總統賴清德已明確定義，中國是台灣的境外敵對勢力，並啟動「國安十七策」機制守護國安。而公民社會自發的大罷免運動，則是清除國會中的境外敵對勢力代理人，也是民主防衛機制的實踐。二者是打造國家安全與民主韌性的組合拳，公民響應大罷免運動，其實是正在捍衛鄭南榕等先賢以生命為台灣爭取的國家獨立與民主人權！

陳明輝表示，長老教會堅決反對外部勢力滲透台灣的行政、立法機關。他特別指出，部分立委假離婚逃避法律、穿睡衣無禮問政也就算了，但赴中「晉見」統戰官員的行為，已嚴重威脅台灣國家安全。陳明輝引用「聖經」指出，「正義使國家強盛，罪惡是民族之恥。」呼籲選民透過罷免行動，清除這些不適任立委，以維護台灣的民主與正義。

Savungaz Valincinan（撒丰安）指出，原住民族受限於特殊選制，導致罷免高金素梅、黃仁、盧縣一等不適任立委難度極高，令許多原民青年感到苦悶。「能夠正當行使公民權，是非常非常幸福的一件事」，她強調，希望大家都不要放棄此權力，好好行使公民權並向世界展現，台灣是一個民主憲政國家，擁有完整的公民權，與對岸中國是完全不一樣的。

李晏蓉表示，藍白提出的各項不合理親中政策其實已經直接影響包括年輕世代在內的全體台灣人生活。她指出，年輕人雖享有前輩爭取來的自由民主，但這些並非理所當然，若不挺身而出，未來將會像中國一樣過著人民無故消失、不能自由的說出心聲的生活。因此呼籲不應該繼續認為「政治距離自己很遠」，或者是一件「骯髒的事情」，而應把握自己的權利。

陳鷺表示，母語文化是台灣對抗中國文化侵略的重要防衛武器，也是台灣人認同的根基，部分親中立委，如高金素梅、陳玉珍、柯志恩等人，透過刪減母語預算、抹黑台語文化、甚至主張「母語在家學就好」等言論，企圖消滅台灣母語文化，為中國文化侵略開路。陳鷺呼籲台灣人民，透過罷免這些親中立委，守護台灣母語文化，捍衛台灣人的認同與未來。

「只要有人想簽，我們就會到」，基進黨秘書長吳欣岱說，包括罷免全台35個藍委選區及新竹市長高虹安，大罷免餐車會機動性地穿梭台北每個角落。她強調，國民黨自陳儀來台之初，便致力於將台灣人中國化，如今的親中行徑，更是其一貫立場的延續，中國國民黨就是中國黨，而當國會中有這些立委刪減國防預算，到中國去進貢表態，會影響美國對台灣作為一個國家的信心。因此，吳欣岱認為，罷免運動根本不是藍綠對決，而是台灣人民對不適任政治人物的表態，台灣人民應藉此契機向世界宣示，「我們不是中國，我們不想當中國人，你們可以信任我們」，台灣的大罷免，全世界都在看。

台灣基進啟動「大罷免行動三輪車」企劃，衝刺二階連署。右起台灣基進黨主席王興煥、台語工作者陳鷺、「山海公民拆樑行動」發言人李晏蓉、台灣基進秘書長吳欣岱。（記者王藝菘攝）

民眾詢問罷免連署書填寫方式。（記者王藝菘攝）

台灣基進7日邀請台灣基督長老教會牧師陳明輝、台灣原住民族青年公共參與協會理事長Savungaz Valincinan、台語文化工作者陳鷺、「山海公民拆樑行動」發言人李晏蓉等人，一同公開配備行動印表機的「大罷免三輪車」，將穿梭台北巷弄蒐集全台灣罷免藍委二階連署書。（記者王藝菘攝）

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