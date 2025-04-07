朝野共商國是柯建銘不滿座位安排 藍營砲轟：要讓他繼續胡鬧？

行政院長卓榮泰邀請立法院朝野黨團幹部今天下午至政院共商國是，立院民進黨團總召柯建銘對於行政院的座位安排不滿，一度掉頭要離開。（記者鍾麗華攝）

2025/04/07 15:21

〔記者林欣漢／台北報導〕美國總統川普宣布對台課徵32％對等關稅，行政院長卓榮泰邀請立法院朝野黨團幹部今天下午到政院共商國是，不過，民進黨團總召柯建銘一開始就對行政院座位安排表達不滿，對此，國民黨智庫副執行長凌濤表示，協商搶主位、關稅錯估10%、叫大家股票越跌越買，「台灣真的要讓柯建銘繼續胡鬧下去嗎？」

凌濤指出，股匯市崩跌、產業危機，政府方案延遲且莫衷一是。又加上柯建銘胡鬧，台灣亂上加亂，全民受害。6天前，他指出賴政府在面對「矽盾轉移」與「美國關稅」議題上處理失當，並批評卓榮泰只會誇誇其談，竟稱「股票跌深未嘗不是一個重新站在高點的契機」。他當時強調，台股的崩跌不僅是市場現象，更是執政無能的警訊。然而卻遭綠營側翼網軍洗版攻擊，聲稱「股市有漲有跌，不該政治解讀」。

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凌濤表示，6天過去，面對美國新一波關稅政策，政府第一時間依然束手無策。賴總統提出的「五大策略」，不但難以應對，甚至可能加速台積電外流，引發市場恐慌，導致補跌、甚至擴大熊市。今天一早，許多朋友都感到憂心忡忡：產業受衝擊、股市崩盤，人民該怎麼辦？

凌濤說，真心呼籲中央政府應傾聽地方聲音，特別是桃園市。桃園的電子零件、電腦電子產品及汽車零組件三大產業，合計佔全市工業年產值近四成，是台灣製造業的重要基地。業者的憂慮並非無的放矢，而桃園市長張善政提出的四項主張、台北市長蔣萬安的區域應對，正有助於舒緩衝擊。

凌濤進一步表示，他也觀察到，像彰化縣就有多達473家車輛零組件業者，佔全台近三成。而在二林精密機械產業園區內，所規劃的產業包括精密機械元件、關鍵機械零組件、關鍵機電系統及工具機等，皆具相當比重，顯示台灣製造業已嚴陣以待。

凌濤強調，中央政府應超越藍綠之分，深入了解各縣市產業實況，與地方並肩作戰，齊心應對挑戰，不要再讓柯建銘主導台灣政府走向。

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