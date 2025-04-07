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    中共宣傳兩岸祭拜黃帝是血脈相連一家人 學者：不倫不類、宗教統戰

    國台辦旗下《中國台灣網》轉載中共黨媒《福建日報》「清明共祭軒轅黃帝、兩岸血脈相連」評論文章，稱海峽兩岸多地舉行公祭黃帝典禮，彰顯兩岸同胞是血脈相連一家人。（圖取自國台辦旗下中國台灣網）

    國台辦旗下《中國台灣網》轉載中共黨媒《福建日報》「清明共祭軒轅黃帝、兩岸血脈相連」評論文章，稱海峽兩岸多地舉行公祭黃帝典禮，彰顯兩岸同胞是血脈相連一家人。（圖取自國台辦旗下中國台灣網）

    2025/04/07 15:29

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國國台辦旗下《中國台灣網》今日轉載中共黨媒《福建日報》「清明共祭軒轅黃帝、兩岸血脈相連」評論文章，稱海峽兩岸多地舉行公祭黃帝典禮，展現「兩岸中國人」對中華民族人文始祖的共同追思與尊崇，彰顯兩岸同胞是血脈相連一家人；學者痛批，這是不倫不類的想像共同體，帶有統戰性質的宗教活動。

    國民黨副主席夏立言率團訪中，3月31日在河南參加中共主辦的「乙巳年黃帝故里拜祖大典」。夏當天進行拜祖儀式，他受訪時說，「大家都是炎黃子孫，所以繼續交流，當然對兩岸有很大的好處」。

    國台辦發言人陳斌華日前聲稱，清明節上午，由陜西省人民政府、國台辦主辦的「清明公祭軒轅黃帝典禮」，在陜西省延安市黃陵縣黃帝陵隆重舉行，期間將開展「台灣同胞溯源尋根陜西行」、「海峽兩岸文化藝術展」等活動。

    陳斌華更說，軒轅黃帝是中華民族的人文始祖，黃帝陵是中華文明的精神標識。兩岸各界同胞共同祭拜軒轅黃帝，具有悠久的傳統，對於傳承弘揚中華優秀傳統文化，增強台灣同胞的民族認同感、歸屬感和榮譽感，具有重要意義。

    據了解，中共黨媒所稱「海峽兩岸多地」舉行公祭黃帝典禮，今年在台灣也有宮廟舉辦。位於桃園蘆竹的「黃帝雷藏寺」在3月31日同步舉行「乙巳年恭拜軒轅黃帝大典」，孫文學校總校長張亞中擔任主拜官，國民黨立委牛煦庭服務團隊出席參加。

    《福建日報》文章描述，河南新鄭黃帝故里拜祖大典的鼓聲未歇，千里之外的台灣桃園黃帝雷藏寺鼓樂莊嚴響起，陜西黃陵清明公祭軒轅黃帝典禮又接續鳴鐘。一場場跨越海峽的祭奠，不僅是傳統儀式的賡續，更是文化同根的見證，深刻詮釋無論身處何時何地，兩岸中華兒女血脈相連從未改變。

    針對中共在清明時節舉辦祭拜黃帝大典，成功大學政治系教授洪敬富接受本報訪問表示，中共統戰不會強調漢族，而是透過這類祭拜軒轅黃帝的活動向海內外華人訴求「兩岸同屬中華民族」。

    洪敬富批評，把神話人物黃帝軒轅視為中華民族血緣的根，這是不倫不類的想像共同體，前總統馬英九去年訪中曾去陝西祭拜黃帝，中共無非是要形塑台灣人的根是在中原，這是帶有統戰性質的宗教活動。

    桃園蘆竹「黃帝雷藏寺」3月31日同步舉行「乙巳年恭拜軒轅黃帝大典」，由孫文學校總校長張亞中擔任主拜官。（圖取自黃帝雷藏寺官網）

    桃園蘆竹「黃帝雷藏寺」3月31日同步舉行「乙巳年恭拜軒轅黃帝大典」，由孫文學校總校長張亞中擔任主拜官。（圖取自黃帝雷藏寺官網）

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