盼台美在零關稅基礎達成對話 林俊憲：講暫停對美投資都是來亂的

林俊憲今提到，台灣面對關稅戰的戰略，只能是「對話」，絕非「對抗」，那些喊著「全面暫停對美投資」的，一律可以歸類為「來亂的」。（資料照）

2025/04/07 15:05

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普日前公布對等關稅措施，總統賴清德昨晚提出五大因應策略，今天中午也在X平台以英文發文重申，台灣不對美採取報復性關稅，將從雙邊「零關稅」開始談判。民進黨立委林俊憲今日中午在臉書發文提到，台灣面對關稅戰的戰略，只能是「對話」，絕非「對抗」，那些喊著「全面暫停對美投資」的，一律可以歸類為「來亂的」。

林俊憲提到，美國消費市場規模在2023年達到18.6兆美元，位居全球第一；第二名的中國，數字是6.9兆美元，這顯示美國是全球最重要消費市場，而且是全面領先。美國在需求端的絕對優勢，沒有任何經濟體能取代，尤其台灣出口的主力產品，更是難以繞開美國這樣的成熟市場。

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林俊憲認為，台灣面對關稅戰的戰略，只能是「對話」，絕非「對抗」，這是最基本的經濟學供需關係。至於那些喊著「全面暫停對美投資」的，一律可以歸類為「來亂的」，而賴清德總統昨日已把方向點的很明確、加上他前天也提過，就是在「零關稅」基礎上依照美墨加模式，最終形成雙邊貿易協定。

林俊憲表示，全球化將成為歷史名詞，因為建立者和最大消費者的美國不玩了，雙邊取代多邊、區域取代全球，從2016年以來，這就是美國兩黨共識，差別僅在手段。川普兩任的貿易戰、關稅戰，拜登的去中供應鏈，「有美國就不能有中國」，這才是隱藏在貿易手段背後的目的。

林俊憲強調：「所以，賴總統的5點談判作法，都是圍繞著上面那句話而展開，先讀懂問題，才能寫出正確答案。未來的世界只剩單選題，沒有多選題。經濟如此，政治更是如此。」

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