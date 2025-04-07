傳蘇嘉全將擔任競總主委 何欣純：感謝眾人關心台中發展和產業

何欣純坦承在清明連假前有一場餐會，蘇嘉全也在現場，除了談產業，大家也關心中市長選舉。（資料照）

2025/04/07 15:00

〔記者蘇金鳳／台中報導〕再過一年多將改選台中市長，民進黨立委蔡其昌日前表態支持立委何欣純代表民進黨選中市長，而政壇人士已傳出且幾已確定由英系大老、前總統府秘書長、前立法院長蘇嘉全擔任何欣純的競選總部主委，加上黨主席賴清德日前在樂成宮曾詢問在場眾人「欣純選市長，好不好？」，政壇有人認為，何欣純應可代表民進黨參選中市長。

對此，何欣純坦承在清明連假前有一場餐會，蘇嘉全也在現場，除了談產業，大家也關心中市長選舉。

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目前選舉並非最優先考量 盼關切關稅議題

何欣純表示無論不管是蔡其昌委員，或是她要代表民進黨來參選台中市長，一切都是尊重中央的提名機制；她表示，在清明連假前確實有一場餐會，都是熟識的朋友，大家一起關心台中市的發展和產業問題，眾人在現場提供許多意見，她非常感謝。也希望大家共同關注現在美國對台灣課徵高關稅的議題，因為六大產業幾乎都集中在台中與彰化中部地區。對她而言，目前選舉並非最優先考量，更重要的是如何幫助台中產業及台灣的經濟發展。

民進黨台中市長人選原本傳出前立法院副院長蔡其昌可能有意參選，外界雖傳出蔡其昌不選，但蔡還是強調若黨有意他參選，他不能拒絕，但今年3月，蔡其昌已公開表示力挺何欣純參選中市長，顯示何欣純已獲蔡其昌的祝福，蔡其昌不會參選中市長。

事實上，何欣純以立委之名進行台中市各建設的考察，身邊都是圍著民進黨市議員，且不分派系，另外，還傳出蘇系大老蘇嘉全密會各派系，因此何欣純代表民進黨參選應已無懸念，而且黨內人士表示，預計今年7月宣佈。

根據政壇人士表示，蘇嘉全不但密會各派系要角，而且將擔任何欣純的競選總部的主委，可說何欣純的選舉佈局正逐步進行中。

前總統府秘書長、前立法院長蘇嘉全。（資料照）

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