捷運中和光復線直通台北公館 一年完成可行性評估

捷運中和光復線現址車流眾多，地方居民期盼捷運解決問題。（記者陳奕劭攝）

2025/04/07 13:19

〔記者陳奕劭／新北報導〕立法院財政委員會立委林德福與立委張智倫今天考察捷運中和光復線現址。新北捷運局簡報說，新北市段從中和秀朗橋出發到台北公館地區，共4個車站、全長3.1公里，將優先推動，預計1年內完成可行性評估。

市府捷運局長李政安表示，中和光復線新北市段從秀朗橋到公館，全長3.1公里、總共有4個車站，台北市段延伸至台北大巨蛋，全長4.9公里，這條路線是早期規劃南北線，後來因故停止推動，市長侯友宜指示優先推動，2019年6月新北捷運局本局啟動捷運路網評估作業，建議中和公館段採中運量地下捷運系統，與環狀線共用南機廠，2023年11月交通部同意將中和公館段列為新北捷運優先推動路線。

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李政安指出，2024年9月與台北市捷運局達成共識，優先推動新北市段，現階段也找到廠商規劃，預計1年完成可行性研究報告並提報交通部審查，可行性研究依整條路網評估，第一階段到公館、第二階段到台北大巨蛋，詳細規劃過程會擇時和地方居民說明。

林德福表示，成功路與一旁堤頂道路幾乎天天塞車，解決問題必須靠捷運，目前第一階段可行性評估已經發包，經委員會決議順利，預計1年內完成可行性評估，通過後進行經濟性評估，第三階段進入環評，只要環評過關即可發包。

張智倫說，中和光復線啟用後，當地交通更為便捷，里長反映成功路底下有兩條自來水管，他也拜託台北自來水事業處，希望兩條未來可以遷移至河堤。

立法院財政委員會的新北市籍立委林德福與立委張智倫考察捷運中和光復線現址，希望捷運早日通車。（記者陳奕劭攝）

立委林德福（左2）與張智倫（中）參加財政委員會考察，與官員討論捷運光復線進度。（記者陳奕劭攝）

中和光復線新北市段從中和秀朗橋出發到台北公館地區、全長3.1公里。（新北捷運局提供）

新北市段從中和秀朗橋出發到台北公館地區，共4個車站、全長3.1公里。（新北捷運局提供）

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