朱立倫稱880億杯水車薪 吳思瑤：盼不設前提正向討論

立法院民進黨團幹事長吳思瑤。（記者林哲遠攝）

2025/04/07 13:27

〔記者謝君臨／台北報導〕因應美國總統川普將對台實施高關稅政策，行政院長卓榮泰今邀請立法院長韓國瑜及朝野黨團幹部共商國是。對於國民黨主席朱立倫稱行政院880億元支持方案是杯水車薪，應大幅提高預算，立法院民進黨團幹事長吳思瑤表示，數額是否增加、更精準針對扶植產業等，都可不設前提、正向討論，盼朝野能夠一致對外。

美國宣布對台課徵32%對等關稅，行政院將針對農工產業推出880億元協助方案。行政院6日表示，7日下午2時邀朝野各黨團在政院會商，已獲正面回應，並邀立法院長韓國瑜出席，期待政院策劃9大面向20項措施獲立院支持。

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對此，吳思瑤今表示，卓院長率先邀請朝野各黨團到政院共商國是，必定是共同透過討論，決定國家優先做對的事。民進黨團的立場，希望朝野各黨團積極參與，不設前提、正向討論、一致對外，在這樣的利基下，才能透過朝野的民意反饋、政策建議，幫助國家未來對外交涉、對內支持各產業，都有最好的正確做法。

吳思瑤說，880億支持方案，是否要編列特別預算、數額要再增加，還是針對扶植的產業別要在精準等，都可不設前提、正向開放的多元討論，期盼在野黨能夠在國家因應國際變局的此時此刻，能夠一致對外，支持行政院各項因應方案。期待在野黨所說的，未來預算送進立院，在野黨不杯葛、會支持，甚至能夠加碼。

吳思瑤指出，相較於去年在野黨大刪、大砍、大凍總預算，招致很多民意的壓力和反彈，若現在能夠起義來歸，能夠回到台灣優先的國家路線，願意力挺執政黨團隊正確政策，在野黨團是可以挽救民意支持失血和崩盤的效應。

吳思瑤也認為，目前應是兩個階段，首先是卓院長邀請朝野各黨團到政院，再來是在野黨提案邀請卓院長到立院進行專案報告，這勢必要由韓院長召集協商，橫在眼前最重要的，是川普的關稅政策，再來是行政院「警察人員人事條例」覆議案，第三是之前的兩個空殼公投案怎麼善後，民進黨團願理性討論，在國際變局下國家優先，穩住國家經濟和社會民心是最重要的。

此外，對於媒體詢關稅議題恐影響大罷免，吳思瑤認為，不應把國家重要變局時刻，綁上任何政治議題，希望不設前提、大家一致對外、正向討論。她也說，確實有觀察到，在野黨說警察人事條例覆議不要提、不要大罷免，才願意朝野合作共商國是，這就是設高度政治的前提，穩住國家共商國是，是社會期待的。

吳思瑤強調，回到大罷免議題，這是人民發動的，沒人能夠阻撓，民進黨也沒有去主導，執政團隊近日焚膏繼晷，在100小時做出對於川普關稅政策的經貿因應措施，至於罷免行動，就留待公民團體自主自發的行為。

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