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    卓揆今邀朝野黨團會商 黃國昌喊：要全程直播

    立法院台灣民眾黨團7日舉辦「D-day倒數50小時 共抗關稅衝擊」記者會。（記者方賓照攝）

    立法院台灣民眾黨團7日舉辦「D-day倒數50小時 共抗關稅衝擊」記者會。（記者方賓照攝）

    2025/04/07 12:40

    〔記者林哲遠／台北報導〕美國宣布對台課徵32%對等關稅，行政院將針對推出880億元協助方案，並於今日下午2時邀朝野各黨團在政院會商。民眾黨團總召黃國昌提出多項訴求包含，政院會商會議全程直播、行政院赴立院專案報告、說明嚴正交涉進度、推動簽訂台美雙邊貿易協定，將在野把關預算「省下」的2000億餘元預算，發揮效益援助產業與勞工。

    民眾黨團上午召開「D-day倒數50小時 共抗關稅衝擊」記者會，黃國昌指出，今天股市崩跌超過2000點，政府卻是如此散漫、沒有準備的狀態，民眾黨團昨天要求行政院先提供稍後於政院會商的資料，卻沒想到他們提供的是上週政院記者會使用的簡報。

    針對下午2時政院將召開的會商，黃國昌提出五大要求，首先，會議應全程直播，清楚地讓人民知道，政院的方案、國會要如何配合，而非等到會後透過媒體私下放話、帶風向洗地；再者，行政院要赴國會進行專案報告，並在本週內交出紙本報告；第三，賴政府應說明「嚴正交涉」的進度、結論為何。

    黃國昌續指，第四，不能割地又賠款，政府應盡速與美簽訂台美雙邊貿易協定（BTA），明確彼此的權利與義務；最後，日前在野黨把關預算，省下的2000多億元，如今可有如及時雨，可協助產業與勞工，真正把錢花在刀口上因應國家危機，而非再拿去養網軍、綠媒。

    民眾黨團幹事長陳昭姿則批評，賴清德政府宣稱要對美從零關稅開始談判，卻忽略川普提出的基礎關稅是10%，台灣所受到的衝擊幅度，有可能是相當於被課徵42%關稅之巨。她質疑，真的有辦法零關稅談判嗎？相較於越南政府半夜緊急開會因應，日本首相以「國難」形容關稅衝擊，台灣的行政院難道現在才開始準備嗎？

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