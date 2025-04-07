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    台鐵砸錢架隧道燈光 立委批：為紀念太魯閣號冒安全風險

    台鐵公司在花蓮和仁、清水、崇德三處隧道裝置紀念燈光，每年4月2日到6日開啟，要價八千多萬元遭質疑太貴。（台鐵公司提供）

    台鐵公司在花蓮和仁、清水、崇德三處隧道裝置紀念燈光，每年4月2日到6日開啟，要價八千多萬元遭質疑太貴。（台鐵公司提供）

    2025/04/07 12:34

    〔記者蔡昀容／台北報導〕台鐵公司為紀念2021年的0402太魯閣號事故四周年，耗資8138萬在花蓮和仁、清水與崇德3處隧道架設紀念燈光，引起社會議論。立委認為台鐵沒把錢花在刀口上，並質疑用冒著行車安全風險紀念重大傷亡事故，是很大的諷刺。

    立法院交通委員會今天（7日）審查修法草案及質詢。立委洪孟楷質疑，台鐵最基本的安全、工作環境還沒到位，卻花8000萬元架設燈光悼念，台鐵自己做的決定，卻把責任推給家屬，對外表示是根據家屬建議，讓家屬情何以堪；外界希望的是，台鐵能真正記住事故、落實改革安全。

    洪孟凱指出，台鐵公司化1年多，準點率降低、行車事故及異常件數增加。去年扣除4月地震後的天災因素，1至3月表現仍比過去差，這次清明連假也發生多起事故，交通部不能拿天災當藉口。

    立委魯明哲認為，交通部及台鐵應顧及民眾感受，紀念燈光設置費用不但高，每年僅4月2日至6日開燈，365天只開燈5天；而光影可能導致司機員反光、不易察覺侵入物，台鐵用可能降低行車安全的方式紀念重大傷亡事故，是很大的諷刺。他認為，對於家屬最大的安慰，就是台鐵做好革新及安全而已。

    伍勝園說明，2024年誤點確實較過去多，主要有兩大原因，首先是天然災害，去年受地震影響，異物入侵案件增加，再來是有車輛開到軌道，耽擱1000多分鐘，若排除這兩大原因，準點率其實可達97.5％。

    至於紀念燈光，原本是要在現場立碑，不過家屬希望能有較傳統不一樣的方式，才改成設置隧道紀念燈光，由於隧道位處偏遠、必須停班才能施工，導致施工費用較高；他強調，台鐵在安全方面的改革是永無止境的，會記得教訓。

    總經理馮輝昇表示，光影紀念燈光目的是追思，讓台鐵反省警惕、提醒大眾督促台鐵繼續完成安全改革，所以選定在事故地開燈5天；為避免對司機員影響，在駕駛艙通過後才會開燈。

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