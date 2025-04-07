美對台關稅恐影響台灣燈會民間募款 翁章梁：會多加注意

嘉義縣政府今簡報台灣燈會規劃，縣議員王啓澧（右）提醒美關稅恐影響民間募款。（截取自嘉義縣議會網站）

2025/04/07 12:16

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣政府接棒主辦2026年台灣燈會，提案第一次追加活動預算5億6千萬元；嘉義縣議會今召開臨時會，縣府文化觀光局進行台灣燈會專案報告，總活動預算6億6千萬元中，預計向民間企業募款7000萬元資源，嘉義縣議員王啓澧今質詢嘉義縣長翁章梁，美國對台祭出32%對等關稅，恐衝擊企業經營，希望縣府向中央多爭取補助，避免讓企業面臨「不樂之捐」。

王啓澧說，今天股市下跌，許多廠商恐受影響，以往縣府向民間募款，曾聽到民怨，建議減少向企業募款比例。

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翁章梁表示，此次燈會是中央詢問，縣府內部討論後向中央爭取，與新北市、嘉義市一起競爭後，由嘉縣主辦；部分燈區規劃讓民間企業展示花燈，讓企業能一起參與，議員建議「眉角」會多加注意，會朝多向中央爭取補助目標進行。

文化觀光局長徐佩鈴簡報，燈會會場將設在嘉義縣政府、故宮南院、太子大道、台糖空地等4區，將結合燈會，推出1日遊、多日遊觀光遊程，藉此吸引國內外遊客到嘉義縣觀光旅遊。

徐佩鈴說，2026台灣燈會活動期間落在3月3日至3月15日，為期13天，將以「點亮嘉義，光躍台灣」為主軸，從熱鬧祭典、傳統紮根、地方共榮、城市行銷、永續發展、場景美學等策略進行規劃，以農、工、科技三大元素呼應。

徐佩鈴說，台灣燈會預計設計有10大亮點，包括以阿里山意象，營造燈會史上最大巨型場景，邀請嘉義在地藝術家進行定目劇展演；打造黃金稻浪虛實互動體驗；無人機結合高空煙火，海、陸、空展演，璀璨夜空照亮嘉義等。

縣府財政稅務局、主計處相繼報告指出，總經費6億6千萬元，中央補助7000萬元、嘉義縣款自籌4億2000萬元，民間資源贊助7000萬元，另由包括廢棄物清除處理基金、環境污染防制基金、平均地權基金共支應1億元，此次先以縣款支應第一次追加預算，等各局處爭取中央補助款，及後續民間贊助進入燈會專戶，另行辦理追加減預算。

嘉義縣政府今簡報財源籌措規劃。（截取自嘉義縣議會網站）

嘉義縣文化觀光局簡報2026台灣燈會10大亮點規劃。（截取自嘉義縣議會網站）

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