川普32％關稅掀經濟巨浪 侯友宜喻「超級颱風」：政府準備不足

新北市長侯友宜表示，這次美國的關稅政策可說是大挑戰，就像面臨一場颱風，而政府事前準備並沒有做好，但強調絕不是唱衰台灣，而是讓台灣在這場關稅大戰中，經濟依然可蓬勃發展。（記者羅國嘉攝）

2025/04/07 12:11

〔記者羅國嘉／新北報導〕美國總統川普祭出高關稅政策，其中台灣被課徵32％關稅，然而，總統賴清德日前更是提出5大因應策略，並加強台美產業合作，而非報復性應對。對此，新北市長侯友宜今（7）日受訪表示，這次美國的關稅政策可說是大挑戰，就像面臨一場颱風，而政府事前準備並沒有做好，但強調絕不是唱衰台灣，而是讓台灣在這場關稅大戰中，經濟依然可蓬勃發展。

侯友宜今天視察「蘆洲國小周邊人行及通學環境改善工程」後受訪指出，政府面對整個全球的貿易戰，尤其這次的關稅可說是一個大挑戰，政府要做的是要讓人民能夠安全、安心，更重要能夠放心，就如同地方縣市首長面對颱風來襲，除了事前情資的蒐集以外，更重要的是研判路徑，做好萬全的準備，尤其是颱風登陸的時間點如果在凌晨4點，一定是連夜備戰，因為要讓人民能夠安心也能安全，但顯然政府在這次颱風來襲的準備沒有做好。

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侯友宜表示，這一場颱風來了以後，大家必須要共同面對，絕對不是唱衰台灣，這才是每個人應盡的責任，所以新北市在第一天馬上啟動緊急應變小組外，最主要也跟產業來做好聯繫，了解產業們的需求，目前因為這場關稅大戰會連鎖引起通膨，甚至失業，所以應變小組任務包括像農業局的物價穩定、勞工局的就業穩定，甚至企業紓困及信保貸款如何來支持、協助等，更重要的是去拓展其他國家的貿易，讓台灣在這場關稅大戰中，經濟依然可以蓬勃發展。

此外，面對即將到來的高關稅，北北基桃敲定本週召開4市首長會議，針對各縣市不同產業所受衝擊，共同商議應對策略。侯友宜說，除了在第一天與所有產業做聯繫外，今日下午會召開產業諮詢委員會，北北基桃都共同地來聯繫，希望更多的縣市一起來討論，所以目前都由有關的幕僚小組啟動，如何做好更周全的準備。

侯友宜表示，以新北市部份，啟動關稅應變小組、就業穩定小組、物價穩定小組、企業紓困等應對機制，以及多元拓展國家的貿易的因應計畫，讓台灣的經濟，在這次的關稅大戰衝擊降到最低，全力以赴。

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