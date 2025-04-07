台股開盤暴跌逾2000點 張善政：國安基金趕緊進場

美國提高關稅影響，台股7日開盤暴跌逾2000點，桃園市長張善政受訪表示，中央、地方應共體時艱。（記者鄭淑婷攝）

2025/04/07 11:38

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕美國提高關稅影響，台股今（7）日開盤暴跌逾2000點，外界質疑賴政府應對太慢、進退失序，桃園市長張善政受訪表示，「這個時候不要再手指頭指來指去，大家應該要共體時艱，不管時間早晚，只要能夠想出對策，都是非常有用的」，強調此時此刻中央與地方應該好好合作、共體時艱，讓國家在最挑戰的時刻能安然度過。

張善政認為，現在國家面臨這麼重大的挑戰，不管中央還是地方，大家要一起集思廣益，而現在是桃竹竹苗大矽谷推動的重要時刻，因此他也號召新竹市、新竹縣與苗栗縣的首長，一起會商地方產業所面臨的困難，談出比較具體的方向後反映給中央。

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對於台股開盤暴跌逾2000點，張善政表示，看美股過去幾天的跌勢，可以知道台灣在清明連假後，股市的趨勢絕對是下跌的，未來一陣子全國股市都會面臨一樣的挑戰，他認為國安基金要趕緊進場設法穩住股市，再者就是不要驚慌，這是全球的過渡期，大家保持平常心，度過這個過渡期後，相信產業還是會找到自己的方向。

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