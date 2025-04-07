卓揆邀朝野黨團下午會商 傅崐萁：善用台灣優勢對美談判

立法院國民黨團7日舉行「召開國是會議 共赴國難!」記者會，總召傅崐萁（中）、書記長王鴻薇（左）、副書記長許宇甄（右）出席說明。（記者方賓照攝）

2025/04/07 11:50

〔記者林欣漢／台北報導〕因應美國對等關稅帶來全球經貿挑戰，賴清德總統昨邀傳統產業及中小企業代表到官邸座談，並於會後提出五大因應策略，行政院長卓榮泰則邀請立法院長韓國瑜及朝野黨團幹部今天下午至政院共商國是。國民黨團總召傅崐萁表示，賴總統提出的五大策略，看了半天了無新意，這本來就是台灣正在做的，強烈呼籲賴總統及執政團隊立刻對美進行談判，善用台灣的優勢，為台灣守住些什麼，包括新一波的採購或投資美國，都必須依附在這次的關稅談判上，談成以後才能進一步前進。

傅崐萁表示，國民黨團要求，台積電或聯電赴美，必須到立法院報告，為什麼台灣75年來國家產業科技的護國神山，要奉送到美國去？為台灣換得了什麼？面對核彈級的衝擊，沒有一個產業知道如何面對、如何解決，也沒有一個政府單位能解答，呼籲賴總統不僅要立即與美方談判，也要善用台灣的優勢，談出台灣最能承受的關稅，更重要的是馬上召開國是會議，讓朝野一起面對困難、攜手共同解決問題，這才是一國元首要立即進行的事情。

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傅崐萁說，很難過看到各行各業遇到經濟市場的大崩潰，未來關稅築起的高牆，還要付出多少成本，會造成多少人失業，台灣人民該何去何從，國家應該儘快告訴人民正面臨多嚴峻的挑戰。國民黨團要求對於整個產業振興方案及條例必須要務實，能真正解決問題，而不是流於形式的放煙火。

傅崐萁提到，今年中央政府總預算刪減1439億元，是在野將不必要的浪費節約下來，現在可以以這個為基礎，還錢於民，用來做第一波的產業振興，成為挽救國內企業的救命預算。

傅崐萁強調，國難當頭，所有的國會該進行的任何重要事項，就是以挽救國家的企業、2300萬人民的生活，其他一切小我的事情都不予討論，個人榮辱都不重要，如何救國救民才是現在該面對的事情。希望國家趕快醒過來，看看人民在哀嚎，如何解救人民才是現在該做的事，國民黨團願意與行政團隊務實的面對這些問題，趕快來解決問題，這才是當務之急。

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