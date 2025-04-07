新竹雙罷拚連署書 到府服務及連署模範生「反共義士」獎狀正夯

新竹雙罷免行動正拚二階罷免連署書，新竹市議員劉康彥也推出連署模範生「反共義士」獎狀，獲很多網友及參與連署者認同，紛詢問哪裏可獲此獎狀。（照片取自劉康彥臉書）

2025/04/07 11:44

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市雙罷免（高虹安、鄭正鈐）二階連署活動進入衝刺階段，民進黨各市議員及罷免團體都全面展開街頭陸戰催收連署書，而各議員都走入街頭宣講大罷免及新竹為何要罷免停職市長及國民黨立委，並推一通電話到府收連署書的服務，市議員劉康彥也推連署模範生的反共義士獎狀，因具創意，也成為近期詢問度高的獎狀。

劉康彥清明連假期間除到各地宣講及推連署書，也在臉書發起連署模範生的反共義士獎狀，內容提到「可愛的台灣人，本次參加大罷免大成功活動，驅逐舔共立委，保衛自由民主堡壘，特頒此狀以資鼓勵」，由於內容可愛，很多人都想獲得此獎狀，除在臉書詢問，也希望真的可獲得這樣的獎狀，成為連署活動中溫馨特別的小故事。

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此外，市議員劉崇顯與曾資程也推到府收件服務，因近期很多民眾希望多跟鄰居們宣傳罷免，但礙於是I人不好意思開口，又不想像反罷安團體那樣亂塞文宣到別人信箱，該怎麼辦呢？劉崇顯也推出一張新竹雙罷的文宣，只要在「自家信箱貼起來」或印出來貼在自己的信箱，特別是社區大樓的人可以禮貌的問一下鄰居能不能貼，這樣一整排的QRcode看起來就會很有氣勢，用堅定又不失禮貌的行動讓更多人注意到大家推動新竹雙罷的決心。

劉崇顯說，服務處今天起也啟動到府收送雙罷連署書活動，可以用比召喚神龍更低的門檻來召喚崇顯到府服務，無論是1張或2張的需求也都可以來電提出，他與團隊夥伴和志工們會合作分工照單全收，期市民一起為新竹創造再次革新的契機，守護我們的台灣家園、台灣民主。可電洽：03-571-1200。

新竹雙罷免行動正拚二階罷免連署書，新竹市議員劉崇顯推七龍珠的召喚活動，推出不管1張或2張連署書，都可到府服務收件。（劉崇顯提供）

新竹雙罷免行動正拚二階罷免連署書，新竹市街頭也出現大罷免大成功及顧新竹救台灣的布條戰車，吸引民眾注意。（照片取自市議員曾資程臉書）

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