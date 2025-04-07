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    台中罷免「雙綠委」進入2階連署 罷團籲下架黑欣、罷昌止亂

    「罷何拔蔡」罷免團體今日前往中選會領取第二階段連署表格，罷免代表MAX（中）等人訴求「下架黑欣」、「罷昌止亂」。 （記者陳鈺馥攝）

    「罷何拔蔡」罷免團體今日前往中選會領取第二階段連署表格，罷免代表MAX（中）等人訴求「下架黑欣」、「罷昌止亂」。 （記者陳鈺馥攝）

    2025/04/07 11:29

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨立委面臨全台大罷免，藍營鎖定台中選區的民進黨立委蔡其昌、何欣純反制，罷免團體今日前往中選會領取第二階段連署表格，宣布「罷何拔蔡」行動正式邁入第二階段，訴求「下架黑欣」、「罷昌止亂」。

    台中「罷何拔蔡」罷免團隊今天在中選會前召開記者會，宣示罷免行動的堅定決心，呼籲中選會秉持行政中立，切勿對人民行使公民權利設下政治障礙。

    「罷何拔蔡」罷免團隊Max表示，第一階段連署已順利通過，反映出台中民眾對於罷免何欣純、蔡其昌的高度反感，今天站出來是為了捍衛台灣民主自由的尊嚴。

    Max聲稱，何欣純與蔡其昌長期無視基層聲音，逃避重大政策辯論，甚至涉及多起爭議行為，讓他們成為背離民意、迴避監督、喪失公信力的民意代表。已經無法有效代表選區選民，所以罷免行動勢不可擋，更是展現民意的具體行為。

    Max強調，這次台中罷免「雙綠委」二階段領表，象徵自主推動、責無旁貸的精神。再次強調，他們的罷免行動是無關政黨利益，也不是黨派鬥爭，完全是基於對選民權益的捍衛，將持續推動第二階段連署，深入各地社區巷口。

    針對何欣純質疑從未看到有連署站，第一階段出現死亡連署？Max受訪回應，「死亡連署部分，罷免藍委也有死亡連署。這樣的話，民進黨發起的罷免藍委，算民意嗎？說沒有看到連署站，可見她很久沒有走基層了，希望她多去基層走走，就可以看到很多罷免連署！」

    關於二階連署目標及青年軍反映藍營議員未提供協助？Max說，罷免蔡其昌預計要收到3萬份連署，何欣純部分預計要收到4萬份，目前尚未展開二階連署，預計本週開始會設置固定的連署站進行收發。雖然藍營有幫助，但民間力量也要夠，不然很難有好的成果。

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