因應美高關稅政策 綠委盼蔡英文、蕭美琴領軍赴美談判

民進黨立委陳素月（左）、何欣純（右）7日舉辦「川普對台課徵32%關稅傳產及中小企業受衝擊大，政府準備好了嗎？！」記者會，建議總統賴清德應找重量級、有經驗、有專業者擔任赴美談判特使團團長。（記者方賓照攝）

2025/04/07 11:42

〔記者謝君臨／台北報導〕美國總統川普宣布將對台灣實施32%高關稅政策，引發台灣中小企業面臨生計問題。民進黨立委陳素月、何欣純今共同舉行記者會，呼籲政府必須儘速採取更有效的措施，並建議總統賴清德應找重量級、有經驗、有專業者擔任赴美談判特使團團長，首先想到的就是前總統蔡英文，再來則是副總統蕭美琴。

陳素月表示，地方中小企業主向她反應，其產品以北美為主要出口地區，在美國實施高關稅後，對方可能不會再向他們下單，身為傳統產業的他們因微利也難以調降成本，公司可能面臨關廠，400多位員工面臨生計問題，希望透過立委向行政團隊反應基層困境，盼有迅速因應措施。

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陳素月說，賴總統昨天公開談話的方向，對於產業初步有達到安定民心的作用，賴也提到希望透過談判，比照美加墨自貿協定從零關稅談起，這也是中小企業的心聲，是否從零關稅基礎，為中小企業爭取更大空間。

何欣純指出，美國要對台課高關稅，地方產業心急如焚，急需中央政府、地方政府合作，用最有效的時間、方式因應。對於行政院880億元的支持方案，她則強調，盼政院以最快速度傾聽基層聲音，能否落實救急這是最重要的。

何欣純說，賴總統所提五大策略，第一個就是談判小組，因事關重大，她和陳素月都建議談判要快，且要由極具重量、有經驗、有專業的人，來作為赴美談判特使團團長，首先想到的就是蔡前總統，她過去有非常寶貴的談判資歷，不管對中國政策、兩岸關係、對美溝通談判都有非常豐富經驗，是否可以建議由她領軍。

何欣純續表示，地方產業也想到副總統蕭美琴，她過去曾擔任駐美代表，母親是美國人，對美關係大家認為她是最能溝通無礙的。若能由蔡英文、蕭美琴領軍，凸顯台灣政府重視對美談判，希望取得川普政府信任和溝通談判最穩固的基礎，也盼替台灣談得最好、最優的條件，降低美高關稅政策對台的傷害和風險。

此外，何欣純也呼籲朝野立委共體時艱，坐下來理性溝通，包括總預算案裡面很多對於產業、中小企業的補助，有凍結的話趕快解凍。她也建議，政府宣布融資可以更有彈性延長，可否仿效疫情期間貸款利息補貼，若政府願意幫他們度過難關，有利息補貼，那就必須立院朝野立委都支持總預算，政策和補助才能落實。

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