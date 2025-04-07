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    首頁　>　政治

    台中市區3罷團清明連假連署成長3成 期許繼續全力衝刺

    台中市4、5、6選區罷免國民黨的罷團在清明4天連假的連署數比平時增加3成左右。（資料照，記者蔡淑媛攝）

    台中市4、5、6選區罷免國民黨的罷團在清明4天連假的連署數比平時增加3成左右。（資料照，記者蔡淑媛攝）

    2025/04/07 12:53

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市罷免國民黨立委各罷團計畫4月底連署目標期限不到1個月，中四選區「廢翔行動」、中五「斷健行動」及中六「敲羅行動」3個選區罷團都表示，清明4天連假的連署份數比平常多3至4成，已達到安全門檻的一半，但擔心接下來沒有連假，又遇上下雨天，只能期許繼續全力衝刺。

    台中市第四選區罷免立委廖偉翔的「廢翔行動」罷團志工說，清明連假４天，連署份數比平時多3成左右，但志工們一點都不敢放鬆，因為接下來並無連假，只能走入地方及深入社區，由於無法進大樓發傳單，只能透過社區大樓住戶的志工協助；此外也設法到賣場、市場，讓更多人知道已進行第二階段連署。

    罷免台中市第五選區立委黃健豪的「斷健行動」罷團志工說，清明假期4天大概連署了3千多份，約是多3成左右，雖已達5萬份安全門檻的一半，但天氣會影響連署的熱情，擔心這幾天會下雨，只能加快利用天氣好的時間來連署。

    罷免台中市第六選區立委羅廷瑋的「敲羅行動」罷團志工透露，這4天的清明連假約連署3500份，比平時成長3成左右，接下來也是要擔心沒有連假，且時間緊迫，因此要增加連署點，並藉由民進黨市議員的宣講活動設攤連署。

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