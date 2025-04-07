川普關稅台灣受衝擊 投縣長許淑華︰了解縣內企業需求再協助

許淑華說，南投縣以觀光、農業為主，會了解縣內中小企業需求，再看如何提供協助。（記者陳鳳麗攝）

2025/04/07 11:13

〔記者陳鳳麗／南投報導〕川普2日宣布加關稅，台灣也受到影響，今天股市開盤指數大跌，而中小企業未來出口也勢必受到影響，南投縣長許淑華今天在縣務會議後受訪指出，南投縣以觀光和農業為主，但仍有不少中小企業，縣府會了解這些產業的需求，看縣府能提供多少紓困或其他協助。

許淑華上週請假，今天是連假後首日上班，主持縣務會議後，接受媒體訪問時，針對川普關稅的全球加關稅對南投縣的影響時指出，南投縣以觀光業和農業為主，受影響不像彰化縣那麼多，但縣內還是有不少中小企業，會請建設處等主管單位，先了解縣內中小企業受到的影響，需要政府提供什麼協助，看縣府能在紓困或其他面向提供什麼協助。

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許淑華也說，縣府先前已與觀光業開過會，由縣府提供優惠措施，而現在針對川普的關稅措施，中央提供800億元協助，但還是不夠，與蔡英文時代前瞻計畫的8000億元無法相比。

許淑華話鋒一轉，指目前重點不要放在島內，應放下大罷免，全力對外，坐下來談，相信因應關稅大戰，立法院會全力支持。

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