美對台課高關稅 蔣萬安：國難當前、沒有內耗的空間

台北市長蔣萬安。（記者田裕華攝）

2025/04/07 10:50

〔記者何玉華／台北報導〕美國總統川普2日（台灣時間3日凌晨）對全球祭出對等關稅，台灣將被課徵32%，衝擊國內多項產業，台北市長蔣萬安今（7）日受訪表示，國難當前，沒有內耗的空間，團結是當前唯一的正道；關稅談判是中央的職權，希望中央能談判到最有利的條件，地方政府積極盤點並且梳理、減緩對產業及民眾生計的各項政策工具，協助產業及民眾度過難關。

清明連假後第一天上班，蔣萬安與內湖區里長座談，會前受訪對美國高關稅的衝擊表示，彭博預測台灣的GDP會下滑3.8%，必須嚴肅面對、審慎應對；此時國難當前，沒有內耗的空間，團結是當前唯一的正道，連假期間，他積極地跟各單位研擬相關對策，也打電話給新北市長侯友宜、桃園市長張善政及基隆市長謝國樑，將盡速利用現有的北北基平台提前召開4市市長會議，一起討論共同可以努力的地方。

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蔣萬安表示，很多的企業雖然廠不在台北，但登記在台北市或基北北桃，對各產業的衝擊很大，下午他將拜訪內科發展協會，進出口公會、台北商業會等，直接聆聽產業第一線的心聲及可能遭遇的問題後，在4市首長會議中提出來討論。

蔣萬安提到，有些企業已經接到暫停訂單、甚至撤單的情況，接下來可能發生輪休、無薪假、裁員等，這是最不願意看到的情況，但必須作最壞的打算，最萬全的準備，包括提供受衝擊的產業入場輔導、給予相關的諮詢，或結合其他縣市擬定包括短期上工的計畫，提供各項補助，包括補貼、還款期的延長等，密切監控物價波動，協助加強企業數位的轉型，對於未來整體招商，如何爭取外資的投資、留住國內的投資者，也要考量並及早做好因應

他表示，關稅談判是中央的職權，地方政府盤點各項政策工具，聆聽產業的心聲及接下來第一線遇到的困難，反映給中央，跟中央共同努力來共赴國難，一起解決。目前日、韓、東南亞都陸續談到較低的關稅，希望政府至少能談到區域性公平競爭的條件，不希望台灣成為獨漏，成為高關稅承受的一方，對下一波極有可能被列入的藥品，也要提前因應甚至納入當前的談判中。

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