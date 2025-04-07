羅智強「罷免川普」對付關稅遭炎上急刪文 罷團：自證不配做立委

國民黨大安區立委羅智強。（資料照）

2025/04/07 10:53

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黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普2日宣布針對全球「對等關稅」政策，其中對台灣課徵32％關稅，沒想到國民黨立委羅智強卻發文，戲稱總統賴清德可用「罷免川普」等3招應對，引發大批網友撻伐，怒批他是「政治小丑」。儘管羅智強事後緊急刪文，爭議仍持續延燒，罷免羅智強的公民團體「大安強強滾」也發文譴責，批評羅智強「自證不配做立委」。

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羅智強5日在「Threads」發文稱，賴清德可以用3招對付川普，包括「對32%關稅提出覆議」、「聲請大法官解釋32%關稅違憲」、「罷免川普」。此番言論迅速在網路上引起爭議，大量網友留言痛批，「講這種話的是我們的立委，這才是國家最需要擔心的」、「快來看政治小丑」、「國民黨立委針對美國關稅問題，第一個想到的方法是先諷刺執政黨，然後就沒有了，你到底憑什麼當立委？」

對此，罷免團體「大安強強滾」昨（6）日在臉書以「羅智強自證，不配做立委」為題發文表示，羅智強在過去一年來嚴重破壞憲法，這次川普引爆關稅海嘯，包括台灣在內國家大受衝擊之際，而羅智強對國際經貿無知，對國家重任無心，一如往常只會嘲諷和說風涼話。

「大安強強滾」指出，羅智強已一再自證不配代表大安，沒有資格擔任立委，「但戀棧權位的他不會自己下台，那麼，我們就用一張張的連署書，把他罷下去！羅膽小，發文見風向不對就刪文，我們幫他一起見證何謂失格」。

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