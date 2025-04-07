城市外交新頁！日本陸奧市派員駐點高雄市政府

日本陸奧市首派職員駐點高雄，小林晉（左2）4月開始正式進駐市政府，行政暨國際處長張硯卿與市府同仁熱情迎接。（高市行政暨國際處）

2025/04/07 09:05

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市政府與日本青森縣、陸奧市去年12月簽署三方國際交流促進備忘錄，持續推動實質合作計畫，陸奧市今年四月首度派遣職員至高雄市政府駐點一年，寫下台日地方政府交流新頁、也登上日本NHK新聞。

高雄市行政暨國際處長張硯卿指出，這一系列交流展現高雄與青森縣、陸奧市間的頻繁互動與高度互信，也象徵城市外交邁入實質深化的階段。

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高雄與陸奧淵源始於教育領域合作，高市陽明國中與陸奧市川內中學已維繫逾30年姊妹校關係，深厚情誼為兩市交流奠定良好基礎；高雄市長陳其邁與青森縣知事宮下宗一郎、陸奧市長山本知也去年更簽署合作備忘錄。

今年2月，青森縣與陸奧市熱情參與高雄舉辦的「2025日光海島生活節」，設攤展現城市特色並推廣當地物產，獲得高雄市民熱烈迴響；緊接著2月底，陸奧市商工會議所與高雄市觀光協會亦簽署合作備忘錄，奠定民間長期合作基礎；4月起陸奧市更首度派遣職員小林晉至高雄市政府駐點一年，成為台日城市交流重要里程碑。

NHK報導指出，陸奧市首次派遣兩名市府職員赴台灣與美國進行長期駐點任務，其中小林晉本月起進駐高雄市政府，進行為期一年的交流任職，擔任兩市直接溝通的橋梁，推動觀光、教育、農漁業等領域合作。

陸奧市長山本知也在任命典禮上表示：「對陸奧市而言，接受挑戰這件事本身就是一種成功」，期許職員在不同文化中勇於嘗試，拓展視野。小林晉也熱情分享，將積極推動學校合作、並籌劃觀光交流，期盼透過實地駐點讓更多人愛上高雄與陸奧。

日本NHK報導陸奧市首度派遣職員赴台灣高雄，由陸奧市山本知也市長親自頒發任命證書。（高市行政暨國際處）

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