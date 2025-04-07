支持大罷免 民進黨苗縣黨部提供連署書「外送」服務

民進黨苗栗縣黨部於昨（6）日晚間在頭份義民廟活動中心舉辦「人民是頭家」宣講會。（圖由民進黨苗栗縣黨部提供）

2025/04/07 09:03

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣公民團體「苗栗國罷免立委連線」推動罷免泛藍無黨籍立委陳超明、國民黨籍立委邱鎮軍進入第二階段連署。民進黨苗栗縣黨部、黨籍及友好議員服務處已設立連署站支持，縣黨部並願意提供連署書「外送」服務，邀請鄉親用行動守護民主、守護苗栗！

民進黨苗栗縣黨部於昨（6）日晚間在頭份義民廟活動中心舉辦「人民是頭家」宣講會，除了縣黨部主委陳詩弦、執行長連森裕、行政院政務顧問徐進榮、縣議員徐筱菁、陳光軒、陳品安、陳春暖、邱毓興、羅貴星、曾玟學及許櫻萍議員助理等出席，民進黨發言人吳崢、台北市議員簡舒培也到場聲援。

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陳詩弦表示，這場大規模罷免行動，是苗栗在地公民對不適任立委最直接的回應與反擊。他強調，民進黨不是為了政黨利益，而是與人民站在一起，守護台灣的民主價值。現在各議員服務處與縣黨部都已設立連署站，也啟動行動連署站，深入社區、鄉鎮，「如果有人需要連署書，不論多遠，我都願意親自送去、親自收回。」

徐進榮則表示，賴清德總統努力推動經濟建設，稅收增加四、五千億，卻遭國民黨在國會中一再刪除民生與建設預算。要讓國會恢復正常，就要讓不適任的立委負起政治責任。

徐筱菁也指出，國會亂象已嚴重影響民眾權益，民眾需要更多正確資訊，才能做出明智判斷。現在黨籍及友好議員的服務處都是連署站，歡迎鄉親前來連署，用行動推進罷免進程，讓聲音被聽見。

陳光軒、曾玟學也提到，苗栗長年面臨財政困境，中央資源對地方建設至關重要，但如今藍白聯手杯葛預算，不但無助地方，還扯台灣後腿。若要讓立法院恢復正軌，就必須罷免那些背離民意的立委。二階連署若通過，三階才能出來投票，大家一定要團結。

吳崢呼籲民眾三件事，第一、站出來罷免不適任的立委；第二、全力支持三位遭報復性罷免的地方議員，並成為他們的後盾，用行動來罷免那些傷害台灣民主，毀憲亂政的不適任立委，同時守護為民喉舌的優秀議員；第三、要以行動對抗藍白聯手破壞國會秩序的亂象，守護民主制衡的根基。

簡舒培也懇託鄉親一人帶五張連署書回去，協助推動第二階段連署，讓罷免得以成案。她指出，這一屆國會嚴重背離民意，傅崐萁帶著三分之一的立委、包含苗栗在地立委赴中朝聖，又立法院耍流氓的舉動，更刺痛台灣人民的心。因此，大家更要團結起來，罷免那些背棄選民託付的立法委員。

民進黨苗栗縣黨部於昨（6）日晚間在頭份義民廟活動中心舉辦「人民是頭家」宣講會，吸引許多民眾到場。（圖由民進黨苗栗縣黨部提供）

民進黨苗栗縣黨部於昨（6）日晚間在頭份義民廟活動中心舉辦「人民是頭家」宣講會，民進黨發言人吳崢、台北市議員簡舒培也到場聲援。（圖由民進黨苗栗縣黨部提供）

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