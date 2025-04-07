列舉藍委對關稅「荒謬言論」 吳靜怡：愚蠢又愛表現的立委當然要罷

吳靜怡列舉國民黨立委針對關稅影響的相關發言，強調「這些愚蠢又愛表現的立法委員，當然要積極的罷免」。圖為藍委王鴻薇（左）、羅智強（右）。（資料照）

2025/04/07 09:51

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普2日宣布針對世界各國「對等關稅」，影響遍及全球，其中美國將對台灣課徵32％關稅。對此國民黨主席朱立倫對總統賴清德喊話，強調民進黨還在兩岸搞大對抗、國內大罷免，呼籲賴「停止政治惡鬥」。政治評論員吳靜怡（Grace Woo）列舉國民黨立委針對關稅影響的相關發言，強調「這些愚蠢又愛表現的立法委員，當然要積極的罷免」。

吳靜怡表示，國民黨自詡為「經濟藍」，標榜經濟專業，卻在立委羅智強的荒謬言論中暴露其無知與短視，羅智強在社群建議賴清德以「對32%關稅提出覆議、聲請大法官解釋32%關稅違憲、罷免川普」三招對付川普的關稅政策，這些建議不僅毫無可行性，更顯得荒唐可笑，國民黨把喪事當喜事辦的態度，簡直是「政治界的阿斗」。

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吳靜怡認為，國民黨曾經擁有專業智庫跟工商建言會的產業連結，但朱立倫和立委們只能放話喊出「停止大罷免、朝野大合作」的低級政治威嚇之外，連經濟論述都荒腔走板，徐巧芯第一時間稱美對台關稅達42%，不懂檢討還只能拿賴清德在台灣祭預錄的硬片、透過媒體網軍利用時間錯置散佈作戰，結果還惹怒年輕人，甚至很無厘頭的拿產業性質截然不同的新加坡案例到處轉傳，這顯示藍營恐怕已經沒有真正的經濟選民。

吳靜怡提到，王鴻薇稱川普提出的32%關稅對台灣中小企業將構成「毀滅性打擊」，但事實上台灣中小企業受到關稅直接衝擊的程度遠低於大型出口企業，意圖在製造恐慌；朱立倫繼續批評台積電追加100億美元投資美國，但如果選擇投資設廠中國有比較正確嗎？美國與加拿大墨西哥共享陸地邊界，且有《美墨加協定》享有獨特的貿易優勢，但葛如鈞卻能判定是積極談判結果？

吳靜怡表示，國民黨批評政府未能帶領台灣加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》（CPTPP），但他們忘了台灣之所以沒加入，主要就是受中國的反對，更何況，川普的關稅政策屬於單邊行動，與CPTPP並無直接關聯。吳靜怡強調：「種種言論荒腔走板！做人不好好做，連全球資訊都不好好讀，當什麼立委？」她也直言：「一個能讓前科累累的更生人率領立法院，這個黨只有腐敗！這些愚蠢又愛表現的立法委員，當然，要積極的罷免！」

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