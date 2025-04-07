賴清德提台美從「零關稅」談 矢板明夫讚「最合理穩妥的辦法」

總統賴清德提出五大因應策略，其中談判關稅預計比照美加墨自貿協定，從台、美雙方「零關稅」開始談起。矢板明夫認為，這是應對這次關稅衝擊最合理、最穩妥的辦法。（資料照）

2025/04/07 08:49

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕因應美國總統川普上週祭出對等關稅政策，總統賴清德提出五大因應策略，其中談判關稅預計比照美加墨自貿協定，從台、美雙方「零關稅」開始談起。資深媒體人矢板明夫昨晚在臉書發文表示，他認為這是應對這次關稅衝擊最合理、最穩妥的辦法。

矢板明夫表示，雖然台灣面臨很多困難，但和很多國家相比，台灣的狀況並不算太糟，若即時應對得宜，可把傷害控制到最小；同時也可以利用這次機會，促進台灣的產業升級、提升台灣的競爭力。

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至於有在野黨的人批評政府應對太軟弱、失去了談判的主導權，矢板明夫認為，這種批評並不成立。矢板明夫指出，川普政府這次的關稅政策，並不是針對台灣，而是面對全世界幾乎所有的國家，他舉例：「就好像台灣是某一條商店街上的一個商家。某一天，經常來照顧這條商店街生意的某一位大客戶突然宣布『我現在沒錢了，以後進貨時不能按過去的價格了，必須降價』，然後發布了一套降價的計算方法。」

矢板明夫提到，台灣如果這時候破口大罵這位「大客戶」不講信用、賭氣以後不再和他來往了，這雖然也是一種辦法，但不能解決任何問題。矢板明夫強調：「想辦法把商品的價格降下來，並加強售後服務；或者主動從這位大客戶經營的商店裡也多進一些貨，讓雙方能夠維持一個良好的關係，才是正道。」

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