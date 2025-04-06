清明連假進帳3000多份連署書！花蓮罷團竟被嗆「我就挺武統」

八炯下午到花蓮車站當罷免志工，但有阿嬤騎摩托車經過，突然嗆「花蓮的垃圾」。（取自八炯影片）

2025/04/06 22:57

〔記者花孟璟／花蓮報導〕清明節4天連假今天最後1天，花蓮罷免傅崐萁志工全出動，包括「傅崐萁罷免總部」、石來運轉廣場、文創園區的黑熊森遊會、以及東華大學，花蓮、瑞穗及玉里3個火車站，即便被嗆「就是要武統」，志工仍疾呼「花2分鐘改變花蓮的未來、台灣的未來」。拔傅民團「微光花蓮」估算，清明連假連署書約增3千份；另外，民進黨也由組織部動員「花蓮專案小組」協防民團，大罷免重點放在罷免傅崐萁。

清明連假花蓮罷免傅崐萁團體「微光花蓮」，動員超過60位志工夥伴遍地開花，固定據點包括「傅崐萁罷免總部」吉安鄉中山路二段30號、東大門夜市旁石來運轉廣場、花蓮自由廣場，還出動「裁傅自由」小啡俠行動咖啡車前進玉里車站、瑞穗車站，加上從本月2日起每天在花蓮車站前設連署站，以及壽豐鄉的國立東華大學北側志學門口等；其他還包括黑熊學院昨起連續2天在花蓮文創園區的「黑熊森遊會」也搭配連署設攤，讓連假期間連署書每天收近1千份，4天總計約3千多份。

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罷團「微光花蓮」指出，這次趁著旅外花蓮人在連假期間返鄉掃墓進行衝刺，花蓮罷傅二階段連署最低水位是1.9萬餘份，連假之前已破萬份，連假收到3千多份，但份數仍有距離，仍須加把勁！

花蓮車站前連署攤位設在安全島上，克難得連遮雨棚都沒有，今天午後花蓮突然間下大雨，車站前志工們一陣人仰馬翻，「最重要是連署書不要濕掉」，鬥志高昂！然而，4天連假期間志工卻碰到至少10人嗆罷團「花蓮垃圾」、「吃飽太閒」，甚至有返鄉民眾對著罷團就是叫囂「我就挺武統」，還一連喊個不停引起側目。

為了挺志工，課金民眾送來各種零食飲料拍打餵食，戰鬥力高昂的志工們拿起麥克風就是一陣短講，高呼「花2分鐘，改變花蓮的未來」，聽到花蓮人回答說「已經簽了」，還會不放棄地說「多拿幾份回去，鼓勵你的朋友鄰居都來寫」。

包括已將戶口遷到花蓮「跪求鄉親給他機會投第3階段連署票」的花蓮新住民張益贍、反共網紅八炯、民進黨組織部主任張志豪都來當志工，立委沈伯洋、吳沛憶與黃捷的「加開零食會」也到花蓮「趴趴造」收連署書。

值班志工「花花」說，她婚後定居花蓮10多年來「花蓮一直都是那兩夫妻在輪流」，她的觀察是花蓮人在心裡給自己設一道坎，總是在自我言論審查，但是這一個月以來，縣府民政處長被收押、議長張峻出面表態挺罷傅，她明顯感受到花蓮人對於「查水表」不再恐懼，在第一階段設攤時，許多人來簽連署書都還要口罩、帽子全副武裝，這幾天大家明顯開朗許多！

據透露，民進黨中央上週二的主管會報，由秘書長林右昌下令組花蓮專案小組，將大罷免首要目標放在罷免傅崐萁，成員包括青年部主任黃聖文、客家部代理主任黃駿翔等都曾是蕭美琴助理，由民進黨組織部主任張志豪領軍，率黨公職40多人兵分至少5路，成為罷團後勤部隊，就連各公墓及納骨塔都有小組成員擔任刺客任務，力促花蓮人寫連署書，全力衝刺二階段連署份數，小組成員說，「罷傅鐵成功」絕對不只是口號，一定要使命必達。

拔傅民團「微光花蓮」清明節連假連續在花蓮車站前擺攤，從接返鄉遊子下車、乃至上火車北返，希望衝刺連署書份數。（記者花孟璟攝）

民團「微光花蓮」設在吉安鄉中山路二段30號的花蓮「傅崐萁總部」，上週就已經正式開幕，今天現場值班的長輩義工手持「罷免救台灣」，集結花蓮反傅的熱情，對著過往民眾揮手。（記者花孟璟攝）

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