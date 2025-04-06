賴士葆前同事也挺身支持罷免他 李酉潭：很多藍軍巴不得他下台！

政大國發所教授李酉潭。（資料照）

2025/04/06 23:29

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕罷免國民黨立委賴士葆罷團「文山退葆」，今天（6日）舉辦戶外宣講活動。賴士葆過去在政治大學執教時的同事李酉潭現身支持下架賴士葆，直言國民黨墮落的最大原因就是「新黨化」，走向親共路線，賴士葆原本是新黨的人，而他就是藍營新黨化的代表人物！

政大國家發展研究所教授李酉潭6日受邀為「文山退葆」宣講活動站台，表示賴士葆過去是他的同事（賴士葆曾任政大企管研究所教授兼所長），網路上可以查到很多相關資訊，「我要很明確地告訴各位，今天國民黨墮落的最大原因就是新黨化，賴士葆原來就是新黨的，國民黨新黨化，賴士葆就是代表性人物！」

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李酉潭透露，他認識很多政大的同事都是國民黨的，其中一位很老的教授在一個私下場合跟大家說，賴士葆在上次立委選舉就不應該出來選了，擋住了年輕人的機會。李酉潭斷言，「只要第二階段通過，賴士葆就一定罷免成功！我有把握！現在重點就在第二階段能不能成功，很多藍軍的人巴不得賴士葆下台！」

李酉潭直言，這次大罷免是反共與投共的大對決，「我們今天是要清除投共的，並不是要支持民進黨，也並不是要台灣沒有反對黨，而是希望有健康且對國家忠誠的在野黨」。他還強調，他本身不是民進黨的人，甚至過去他在政大時還被國民黨記過大功，所以不要再汙衊所有支持下架不適任立委的人是綠營側翼、是綠營在搞政治鬥爭，「這是公民勇敢站出來捍衛台灣！」

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