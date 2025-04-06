「通靈少女」挺大罷免 劉柏君：向全世界宣告中共在台沒市場

現任中華民國無任所大使劉柏君力挺大罷免。（資料照）

2025/04/06 22:27

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕罷免台北市第八選區國民黨立委賴士葆的罷團「文山退葆」，今天（6日）舉辦戶外宣講活動，邀請到曾紅極一時的電視劇《通靈少女》主角「謝雅真」的原型人物劉柏君（別名索非亞）站台。劉柏君在台上疾呼，這次罷免對台灣而言很重要，大罷免若能成功，就是向全世界宣告台灣人不接受中國共產黨，中共在台灣「沒市場」！

現年45歲的劉柏君生涯充滿傳奇色彩，她不僅是首位獲得中華民國棒球協會認證的女性裁判員、首位在台灣全國性賽事執法的女性主審，還曾於2018年獲得《富比士》（Forbes）體壇最具影響力女性第19名、2019年榮獲國際奧會女性與運動獎世界獎座；同時她也投身公益，致力推動弱勢運動培力、運動外交及體育領域中的性別平等。令人感到驚訝的是，劉柏君在就讀中學時即開始在宮廟擔任仙姑，其經歷後來也被公視與HBO亞洲合作翻拍為電視劇《通靈少女》。

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現任我國無任所大使的劉柏君，今天受邀為「文山退葆」宣講活動站台時，痛批中國共產黨過去那些對台統戰話術其實就跟神棍沒兩樣，這次罷免重要的點在於罷掉越多亂台立委越好，若大罷免成功，可以讓中共知道，還有向世界宣告：「我們台灣不接受共產黨！我們要讓國民黨、民眾黨、台灣各種黨派都知道，共產黨在台灣沒有市場！它什麼票都拿不到！」

劉柏君痛罵，公民挺身對不適任立委發起罷免從來不是為了民進黨，單純是因為藍白欺騙了選民，「我就想請問了，這些國民黨還有民眾黨的立委，你們在選舉的時候是這樣跟我們說的嗎？你們有跟我們說你要把國防預算刪掉嗎？有說要這樣癱瘓政府嗎？有說你要凍結刪除這麼多預算嗎？既然沒有，為什麼你當選之後就敢這樣做？你就是在欺騙我們的選票嘛！有人說什麼讓他們把這一屆做完，哪有這種事？你們用欺騙的手段拿到這席立委，我們自然可以用罷免把人民給你們的權力給拿回來！」

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