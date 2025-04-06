收假前衝1波！「女醫挺民主」宣傳車到基隆 罷藍委為民主添柴火

「女醫挺民主」和「女力護國計畫」贊助的大罷免LED宣傳車傍晚首度駛進基隆，呼籲鄉親連署罷免藍委林沛祥。（記者俞肇福攝）

2025/04/06 20:36

〔記者俞肇福／基隆報導〕全台大罷免潮，罷免藍營立委團體進入第二階段連署書收件。「女醫挺民主」和「女力護國計畫」贊助的大罷免LED宣傳車今天（6日）傍晚首度駛進基隆，呼籲鄉親連署罷免國民黨基隆立委林沛祥，讓大家看到基隆人的覺醒。由於清明節連假到今天晚上結束，鄉親與路人也利用機會到「基隆絕沛」總部連署或遞件，表達罷免決心。

多年來參與台灣民主的「基隆市228和平公義益協會」會長呂英世醫師表示，4天連假有許多基隆在外讀書工作的鄉親與民眾，到仁三路上的「基隆絕沛」總部，主動表達要連署，讓他十分感動；呂英世說，到今天晚上8點的初步統計，4天下來，「基隆絕沛」總部共收到近2000份的第二階段連署書，光是要連署罷免林沛祥的立委就有將近1900份。

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呂英世指出，根據「基隆絕沛」總部粗估這4天，最遠的罷免連署有收到國民黨台東縣立委黃建賓（第二階段）、外島的則有連江縣國民黨立委陳雪生（第一階段），還有主動索取空白連署書的民眾，說要回公司拿給志同道合的同事一起來。

「女醫挺民主」和「女力護國計畫」贊助的大罷免LED宣傳車今天傍晚首度駛抵基隆；另外，積極推動罷免花蓮立委傅崐萁的政治工作者陳財能，今天不約而同也開宣傳車到基隆，讓清明連假最後一天的基隆多了幾分政治煙硝味。

「女醫挺民主」和「女力護國計畫」的大罷免LED宣傳車上的「修理紗門紗窗，換玻璃；修理國會、國家，換立委！」，宣傳車播放台灣民眾耳熟能詳的換紗窗衍伸的換立委順口溜，讓一旁的民眾忍不住笑出聲來。原訂17時宣傳車要進入基隆市安樂區，卻因連續假期塞車緣故，宣傳車晚了1個小時才到基隆。

「基隆絕沛」總部指出，罷免林沛祥的連署收件工作預計收件到4月底，請鄉親把握最後機會。

「女醫挺民主」和「女力護國計畫」贊助的大罷免LED宣傳車傍晚首度駛進基隆，呼籲鄉親連署罷免藍委林沛祥。（記者俞肇福攝）

「女醫挺民主」和「女力護國計畫」贊助的大罷免LED宣傳車傍晚首度駛進基隆，呼籲鄉親連署罷免藍委林沛祥。（記者俞肇福攝）

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