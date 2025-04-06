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    川普關稅來襲應朝野合作？ 人本董事長：前提須「大罷免大成功」

    人本教育文教基金會董事長史英說，他支持藍綠要合作，但藍綠合作的前提，必須「大罷免大成功」。（記者陳奕劭攝）

    人本教育文教基金會董事長史英說，他支持藍綠要合作，但藍綠合作的前提，必須「大罷免大成功」。（記者陳奕劭攝）

    2025/04/06 20:18

    〔記者陳奕劭／新北報導〕大罷免運動席捲全台，多達35席國民黨立委被罷免，但卻有反對聲音指出，美國總統川普（Donald Trump）對台灣課徵32％對等關稅，此時藍綠應該合作，而非大罷免。對此，人權工作者李明哲回應，其他國家面對調整關稅，都是希望與川普談判，唯有國民黨先罵民進黨政府，這樣的政黨真的為台灣好嗎？他非常懷疑。

    媒體詢問，面對美國對台灣課徵32％對等關稅，有聲音認為應加速朝野溝通，而非砲口向內，進行大罷免運動；「拔羅波」發言人琪琪表示，不只有民生、外交、中國問題，許多人想要罷免國民黨毀憲亂政立委，希望他們聽見人民的聲音。

    李明哲指出，川普跟每一個國家徵關稅，其他國家面對美國調整關稅，像日本執政黨與在野黨聯合再一起，討論如何應付關稅，反倒國民黨想的不是如何一起討論與美國談判，而是先罵民進黨政府。他懷疑，「這樣的政黨真的是為台灣好嗎？我非常懷疑，所以必須從罷免藍委開始」。

    人本教育文教基金會董事長史英說，他支持藍綠要合作，但藍綠合作的前提，必須「大罷免大成功」。

    面對美國總統川普課徵關稅，李明哲則認為應先從大罷免開始。（記者陳奕劭攝）

    面對美國總統川普課徵關稅，李明哲則認為應先從大罷免開始。（記者陳奕劭攝）

    罷免羅明才總部開幕，台灣東社發言人陳財能到場助陣。（記者陳奕劭攝）

    罷免羅明才總部開幕，台灣東社發言人陳財能到場助陣。（記者陳奕劭攝）

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