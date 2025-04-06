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    雙和罷團連假衝刺二階罷免連署 郭昱晴中和四號公園助陣

    公民團體在清明節連假增設攤位，四號公園連署現場座無虛席。（記者陳奕劭攝）

    公民團體在清明節連假增設攤位，四號公園連署現場座無虛席。（記者陳奕劭攝）

    2025/04/06 19:39

    〔記者陳奕劭／新北報導〕清明連假期間，全台罷免風潮延燒，發起罷免國民黨籍中和區立委張智倫、永和區立委林德福的團體「倫刪立舒」、「無獻清林」，今天（6日）在中和區四號公園、永和區仁愛公園舉辦「公民肥皂箱」宣講，加速二階連署進度。立法委員郭昱晴強調，一定要出來簽連署，贏得投票的機會。

    公民團體「無獻清林」、「倫刪立舒」在舉辦「公民肥皂箱」宣講，台灣教師聯盟理事長潘威佑、台灣北社監事吳欣怡、律師陳又新出席仁愛公園助講，郭昱晴與退休教師一同在四號公園，宣傳罷免林德福、張智倫。

    記者實地採訪，四號公園連署現場座無虛席，有民眾舉旗幟高呼，要罷免在國會裡面毀憲亂政、當橡皮圖章的立委；也有民眾競靜舉著「台灣要幸福，罷免林德福」、「反共救台灣」等標語在公園巡邏，更有坐著輪椅的民眾到場簽連署響應大罷免。

    郭昱晴表示，她特別為雙和罷免俱樂部加油打氣，許多民眾停下腳步聽她說話，接著就開始排隊簽二階連署，也有許多民眾跨區遞交罷免立委傅崐萁、徐巧芯、王鴻薇、羅智強、邱鎭軍等人的連署書。她提醒，二階連署一定要出來簽，如果沒過，連第三階段投票罷免的機會都沒有了。

    罷團人士指出，連假期間人潮有變多，未來不只有開設固定連署點，也會和在地友好議員合作，協助幫忙掃街或到府收連署書等服務。

    中和四號公園出現人潮，更有坐著輪椅的民眾到場簽連署響應大罷免。（記者陳奕劭攝）

    中和四號公園出現人潮，更有坐著輪椅的民眾到場簽連署響應大罷免。（記者陳奕劭攝）

    公民團體「倫刪立舒」、「無獻清林」今天在中和區四號公園舉辦「公民肥皂箱」宣講。（記者陳奕劭攝）

    公民團體「倫刪立舒」、「無獻清林」今天在中和區四號公園舉辦「公民肥皂箱」宣講。（記者陳奕劭攝）

    郭昱晴提醒，二階連署一定要出來簽，如果沒過，連第三階段投票罷免的機會都沒有了。（翻攝自臉書「郭昱晴」）

    郭昱晴提醒，二階連署一定要出來簽，如果沒過，連第三階段投票罷免的機會都沒有了。（翻攝自臉書「郭昱晴」）

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