加拿大僑胞主動成立罷團響應大罷免 旅美教授驅車溫哥華簽連署！

加拿大推動罷免連署，參加罷免連署說明會的僑胞手持標語，展現海外僑胞團結一致的心聲，也希望世界看見台灣的困境。（中央社）

2025/04/06 21:19

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免浪潮狂襲，目前已有35名泛藍立委罷免案一階通過，各地罷團紛紛開展第二階段連署並相互協作。不只國內，海外也有不少心繫台灣未來的國人默默為二階罷免連署努力，旅美教授陳時奮（筆名翁達瑞）今天（6日）就透露，一群在加拿大溫哥華打拼的台灣年輕人主動成立罷團，他和一群在美友人特別開車到加國參加這群年輕人舉辦的「台派連署交流會」，看到現場氣氛熱烈，讓他直呼感動。

陳時奮今天在臉書發文，「大罷免捲起風潮後，旅居加拿大的台灣年輕人也主動成立罷團，取名『楓起來罷爆』，既霸氣，又合宜。今天，溫哥華的罷團召開記者會與連署交流會，早上我們開車越過邊界，直奔造勢會的現場。溫哥華台灣同鄉會的吳清桂會長從台北帶回來各選區的罷免口號，出席的鄉親人手一張，站在講台上齊喊大罷免成功。」

請繼續往下閱讀...

「雖然媒體與網路有許多大罷免的活動報導，今天才是我們的親體驗。大拍照結束後，我們就加入排隊等候連署。我們的戶籍地在台北市的大安區，肩負的任務就是讓『大安強強滾』。連署書填寫的規定很龜毛，還好現場有志工代勞，我只要簽名就好了。幫我們填寫連署書的志工用4張便利貼把簽名處圈起來，確保我們的簽名不會溢出格子，簽下名字的那一霎那，我感覺盡了公民責任。雖然長年旅居國外，我們還是可以協助呵護故鄉的民主。」

他接著說，今天的活動他有受邀上台宣講，「我的談話有幾個重點：一、國民黨的立委在國會作亂，責任不在他們，而在不負責任的選民，台灣是民主社會，沒有選民的支持與縱容，不會有這群胡作非為的國民黨立委。二、去年大選時，國民黨立委的政見並不包括『毀憲亂政、親中賣台、或亂砍預算』，當選後，他們違逆選民的期待，扛著民主的大旗遂行毀壞民主的陽謀。」

「三、既然國民黨立委不把民意當一回事，作為老闆的選民也不用客氣，我們可以讓你上台，當然也可以讓你下台，罷免就是為了矯正民主機制的缺陷。四、大罷免開始後，國民黨立委開始改口，宣稱要把重心放在民生法案，面對被罷免的壓力，幾位言行囂張的立委也稍有收斂。五、如果這群國民黨立委能從此次的大罷免全身而退，在剩餘將近3年的任期，他們絕對會加倍、3倍、4倍的囂張，甚至把國家都毀了！我告訴現場的鄉親，這次的大罷免是一場『不容失敗』的民主運動。」

陳時奮直言，「目前，藍白立委共有62席（有兩席親藍無黨籍），民進黨只有51席。為確保國會的正常運作，大罷免至少要除掉6席國民黨立委，再補選6席民進黨立委。只要6席的低標沒達成，大罷免就算失敗，如果大罷免後藍白立委仍佔國會多數，他們可繼續過去一年多的胡作非為，民進黨沒有足夠的席次阻止。」

「今天的造勢活動非常熱烈，總共有80幾位鄉親簽了連署書。希望在『楓起來罷爆』的活動結束後，溫哥華地區可收集至少300份的連署書。相對於達成二階連署所需的公民數，300份連署書只是杯水車薪，但意義非凡。如果溫哥華的台僑都願意挺身而出，台灣的親友更不能袖手旁觀。」

最後陳時奮表示，「對今天參與活動的年輕人，我滿心感動。他們都是上班族，在異鄉為事業奮鬥之餘，還願意付出心力呵護故鄉的民主。這群台灣年輕人的行動力強，更把公民活動提升到專業層次。在今天的造勢活動，不論動線安排、影音播放、或現場佈置，他們都有專業水準的表現。雖然活動還在進行中，這群年輕人已經在討論如何將「楓起來罷爆」的過程寫成手冊，作為日後公民活動的參考文件。我也鼓勵他們保持這個組織，日後可繼續為台灣發聲出力。」

旅居加拿大的台灣年輕人主動成立罷團「楓起來罷爆」代收連署書，旅美教授陳時奮受邀宣講。（圖翻攝自翁達瑞臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法