台東「挫賓」掃街巧遇黃建賓 盼不被「查水表」

台東挫賓行動今天掃街巧遇被罷對象立委黃建賓（左），副領銜人陳家彬邀他說話被拒。（取自挫賓行動臉書）

2025/04/06 18:53

〔記者黃明堂／台東報導〕台東罷免台東縣立委黃建賓的挫賓團隊今天掃街衝刺第二階段連署，過程中巧遇被罷免對象國民黨立委黃建賓，現場一度尷尬，但挫賓副領銜人陳家彬回頭邀賓講話，黃建賓笑著拒絕。

台東「挫賓行動」在清明連假衝刺，今天在臉書宣布連署已成功突破過半門檻，截至今日已收件超過5767份，突破法定門檻過半，但距離設定的安全目標1萬5000份尚有努力空間，團隊感謝鄉親們一起努力打拼，收件截止日期到4月25日，還有努力空間。

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今天掃街過程中，黃建賓本人正在參加印尼開齋節活動，挫賓小組揮舞寫有「相招來罷賓，挫賓保平安」、「守護台灣民主，下架親共立委」的標語旗幟，雖然未與黃建賓正面交鋒，但陳家彬回頭找黃建賓，邀他來對支持罷免的鄉親講講話，不過黃笑著拒絕。挫賓小組在臉書寫道「邀請黃委員說幾句話，但被拒絕了。希望不要查我們水表啊」。

挫賓團隊說，罷免不適任立委黃建賓，只有一次機會，二階通過，才有三階正式投票，希望1人拉5張連署書，大家衝起來。

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